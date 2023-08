''Sono svenuta'': Elettra Lamborghini a gambe all’aria dopo il concerto, ecco cos’è successo

La cantante 29enne ha perso i sensi alla fine del suo ultimo show in Sicilia

Sul social ha mostrato cos’è accaduto e scherzato sulla situazione

Elettra Lamborghini è letteralmente svenuta poche ore fa. Dopo il suo ultimo concerto in Sicilia, la cantante 29enne si è sentita poco bene e ha perso i sensi.

Ha voluto documentare tutto sul social, dove ha pubblicato un video in cui appare sdraiata su un divano mentre un collaboratore le tiene le gambe alzate.

Elettra Lamborghini, 29 anni, con le gambe all'aria dopo lo svenimento alla fine del suo ultimo concerto in Sicilia

“E’ finita così, sono svenuta dal caldo appena finito lo show”, ha fatto sapere.

Nella clip spiega: “Amici questo è il dopo, sono appena svenuta, ma noi non molliamo niente. Faceva molto caldo, forse ho perso un po’ troppi liquidi e ho mangaito troppi cannoli, ma non vi mollerò mai. Vi faccio anche la candela”.

Elettra solo qualche settimana fa ha voluto smentire di essersi sottoposta a operazioni di chirurgia estetica dopo che il suo fisico ha subito una grande trasformazione negli ultimi mesi.

In vista dell’Elettraton Tour 2023, l’ereditiera ha infatti iniziato a lavorare sodo sul suo corpo. Ha affermato: “Comunque per la vostra info visto che leggo delle st***zate online (dove dicono che ho fatto diete miracolose di 2 settimane e 5 pasti e ste ca**ate qua), sono mesi, almeno 6 mesi, in cui è avvenuto il mio cambiamento, graduale”.

“Nessuna magia nessuna lipo (anche perché per voi ignoranti che non sapete, la lipo toglie il grasso solo localizzato, non succhia via il grasso ovunque e non fa dimagrire altrimenti avremmo trovato una cura all’obesità (ma siete ignoranti quindi non lo sapete)) nessuna st***zata”, ha sottolineato.

“Ripeto, ho semplicemente chiuso la bocca e mi sono allenata come una dannata. Piu di una volta al giorno. Nessuna scusa anche la sera tardi piuttosto non uscivo o mi svegliavo prestissimo. Ho sudato si?! Si tanto! Avrei voluto magnarme na torta?! Si piu di una volta!!”, ha concluso.