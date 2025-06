''Vittima di bigottismo e cattiveria'': Stefania Orlando, attaccata per il video in bikini a 58 anni, risponde alle critiche

La showgirl ed ex gieffina non ci sta e dice la sua, mettendo a posto i detrattori

Sono soprattutto le donne ad attaccarla, “A 80 anni ancora con questi video…”, le scrive una

Posta un reel in cui indossa un due pezzi black tra le mura di casa. “Il nero sta bene su tutto”, scrive ironica. I complimenti arrivano, ma insieme pure a tantissimi insulti. Stefania Orlando, attaccata duramente per il breve video in bikini a 58 anni, risponde alle critiche. “Vittima di bigottismo e cattiveria”, sottolinea.

Sono soprattutto donne coloro che scrivono commenti negativi. “A 80 anni ancora con questi video… E basta”, le sottolinea feroce una. “Se tu fossi sicura della tua forma, non avresti bisogno di consensi! Comunque a me non sei mai piaciuta”, le fa sapere un’altra. E ancora: “Ridicola”, “Ma quanta plastica dal viso in giù”, “Eviterei”.

La showgirl ed ex gieffina non rimane in silenzio anzi. “Il problema di queste persone è che sono ingabbiate nelle antiche convenzioni che dettano regole ormai anacronistiche. Le donne non sono una confezione di latte con la data di scadenza”, replica.

La Orlando non si lascia scalfire dalle parole. “Ogni età ha la sua bellezza. Non bisogna mai smettere di sognare, fare progetti, amare, piacersi, divertirsi, studiare, leggere, insomma vivere”, precisa ancora.

C’è chi, leggendo le sue risposte, si scatena maggiormente. Lei ribatte: “Con la tua rabbia ingiustificata verso chi si sente tranquilla e serena nel postare un video in bikini, così come ce ne sono altri in tailleur o in jeans. L’età, già, dimenticavo che noi donne dobbiamo stare attente a non esporci troppo. Da giovani, perché altrimenti possiamo provocare, e da meno giovani perché altrimenti siamo ridicole. Povere noi. Vittime del bigottismo e della cattiveria, soggette a commenti lapidari, soprattutto femminili. Che stress”.

E a chi le dà della ‘rifatta’ chiarisce: “Tutta nature. I’m sorry”. E’ quasi divertita da questo popolo di odiatori del web.