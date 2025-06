Roberta Morise mostra per la prima volta il pancino della seconda gravidanza in copertina: guarda

Sorride col il ventre lasciato scoperto dal look negli scatti realizzati dal cugino Domenico

La conduttrice 39enne si prende la cover di Confidenze: è al quinto mese di gestazione

Sorride raggiante. Di profilo mostra il ventre, lasciato a nudo, rigonfio. La sua forma fisica è al top. Roberta Morise mostra per la prima volta il pancino della seconda gravidanza in copertina. La conduttrice 39enne si prende la cover di Confidenze con le foto realizzate dal cugino Domenico: è al quinto mese di gestazione. Aspetta il suo secondo figlio dal marito, lo chef pluristellato Enrico Bartolini, da cui il 24 maggio 2024 ha avuto Gianmaria. Il 45enne è già genitore di Tommaso, 17 anni, Giovanni, 12, e Vittoria, 11, avuti dall’ex moglie.

“Con Enrico ho incontrato l’amore e aspetto il nostro secondo figlio. Sono felice a mille!”, confessa Roberta al settimanale. Non ha alcun rimpianto per la tv che dovrà ancora attendere. La priorità in questo momento è la sua nuova vita da mamma.

La calabrese nelle storie mostra il giornale, fiera. Condivide anche uno scatto in cui si fa vedere in centro insieme a Bartolini, il figlioletto e una coppia di amici. L’abito attillato che indossa svela nuovamente le sue forme che parlano di cicogna bis.

La conduttrice 39enne incinta in centro a Milano con una coppia di amici, il marito, Enrico Bartolini, e il figlio Gianmaria di un anno

Dopo tanti rumor, Roberta ha confermato la dolce attesa a fine maggio sulle pagine di Gente. Il bimbo, un altro maschietto, si chiamerà Enea, come rivelato sul social. Nascerà i primi di novembre. “E’ stata una sorpresa che la vita ci ha riservato - ha raccontato - E’ vero che desideravo un altro figlio, lo dicevo sempre a Enrico, ma non mi aspettavo che sarebbe arrivato così in fretta. Ho allattato Gianmaria per otto mesi e mezzo, avevo smesso da un mesetto, e sono rimasta incinta”. Ha avuto un attimo di smarrimento e paura, poi ha accolto la gravidanza con tutta la gioia del mondo.