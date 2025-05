Stefano De Martino fa ufficialmente pace con l'ex miglior amico Marcello Sacchetta dopo anni di gelo: primo ospite del suo nuovo podcast, guarda

Lo scorso anno il danzatore e coreografo aveva detto: “Eravamo come fratelli, poi…”

Il conduttore 35enne è il primo ospite del 41enne nel suo “In Camerino”

Finalmente torna definitivamente il sereno tra di loro. Stefano De Martino fa ufficialmente pace con l'ex miglior amico Marcello Sacchetta dopo anni di gelo. Il conduttore 35enne è primo ospite del nuovo podcast del 41enne, In Camerino.

Stefano De Martino fa ufficialmente pace con l'ex miglior amico Marcello Sacchetta dopo anni di gelo: primo ospite del suo nuovo podcast

Lo scorso anno il danzatore e coreografo l’aveva cercato. “Ho detto che l’ho chiamato mille volte, non mi ha risposto e aspetto che mi chiami lui, ma la mia in realtà voleva essere una risposta ironica. – aveva spiegato a Nuovo Tv – Io, però, per il valore che do all’amicizia lo spazio per un amico lo trovo sempre. Quando ho ritrovato Stefano ad Amici mi ha confessato che per lui sono sempre stato un punto di riferimento. Devo, poi, dire che in tv lui è sempre stato due passi davanti a me, ma nella danza sono sempre stato io due passi avanti. Di lui mi manca la condivisione quotidiana, il dialogo che c’era, come quello tra due fratelli”.

Lo scorso anno il danzatore e coreografo aveva detto: “Eravamo come fratelli, poi…”. Il conduttore 35enne è il primo ospite del 41enne nel suo “In Camerino”

I due si sono conosciuti nel lontano 2009 ad Amici da concorrenti. Dal 2015 al 2018 insieme hanno condotto anche il daytime del talent show di Maria De Filippi. Inseparabili, improvvisamente si sono persi di vista. Stefano, napoletano come Marcello, però, torna dall’amico e si racconta con lui, senza filtri, ripercorendo le tappe principali della sua carriera. I due si vogliono un gran bene.