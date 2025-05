La Fagnani cerca di capire, il 56enne però cambia discorso: “Non voglio entrare in questa storia”

A Belve, su Rai 2, parla molto della sua ex. Raz Degan si lascia andare e, senza volerlo, fa un’allusione a un possibile tradimento della showgirl, sua ex compagna, all’ex marito Sperti. “Paola Barale era sposata prima di conoscermi”, sottolinea. Francesca Fagnani cerca di capere, vuole approfondire, ma il 56enne cambia discorso. La 58enne è stata sposata sposata con Gianni, 52 anni, dal 1998 al 2002: proprio nella primavera del 2002 inizia ufficialmente la storia con Raz…

''Paola Barale era sposata prima di conoscermi'': Raz Degan fa un'allusione a un possibile tradimento della showgirl all'ex marito Sperti?

“Quando è venuta all’Isola mi ha illuminato, mi ha fatto sentire a casa. In quel momento ero sincero. Non definisco il nostro rapporto fallito. Quanta popolarità abbiamo avuto e quanti bastoni tra le ruote ci sono stati messi? Se siamo durati 14 anni è perché c’era qualcosa di profondo”, dice parlando dell’incursione di Paola all’Isola dei Famosi, dove lui era uno dei naufraghi.

“Paola disse qua che un uomo che si definisce libero e poi tradisce, è uno sfigato”, gli sottolinea la conduttrice. Raz replica piccato: “Ma scusa, era sposata prima di conoscermi, no? Come definisce lei?”. La Fagnani alza subito le antenne, annusa qualcosa di forte e ribatte: “Ma scusi, avete sempre detto che vi siete messi insieme dopo che era finita. Come ha fatto a rapirla a Sperti?”. Lui, rendendosi conto di stare per cacciarsi in un ginepraio, diventa elusivo “Non lo so, non voglio entrare in questa storia, ma nessuno è perfetto”. E la chiude qui.

Degan parla di sé. Racconta di dedicarsi da circa 20 anni alla pratica della brahmacharya: “Significa fare sesso senza eiaculare. La pratico ancora adesso. Certo, ogni tanto qualcosa esce però…Da quanto? Da oltre 20 anni”. Vive un’appagante relazione Cindy: è innamorato.