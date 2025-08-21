Stefano De Martino è 'triste' per la diffusione dei suoi video intimi: come sta, parla il suo avvocato

Il legale del conduttore ha fatto sapere che “non solo è offeso ma triste”

Ha parlato ospite di Agorà su Rai1: la clip sembra stata molto visualizzata

Stefano De Martino non commenta la diffusione dei suoi video intimi. Sui social non ne fa accenno, nessuna intervista.

A far sapere che il 35enne è “triste” ci ha però pensato il suo legale Angelo Pisani.

“A chiunque dà fastidio vedere la propria immagine gestita, manipolata, commentata in maniera illecita, chiunque di noi sarebbe non solo offeso ma “triste’”, ha detto l’avvocato intervenendo ad Agorà Estate su Rai3.

Pisani ha insistito sul danno provocato dalla diffusione dei video intimi che riguardano il conduttore e la fidanzata Caroline Tronelli: “Incalcolabile il numero di contatti e visualizzazioni che possono avere queste immagini”.

Pisani ha quindi chiesto un intervento immediato anche sul piano legislativo: “È un fenomeno che bisogna contrastare con normative e interventi adeguati alla tecnologia del tempo. Per la prima volta chiediamo la condanna anche di tutti colori i quali conservano e girano questi dati: anche loro diventano complici di reati di ricettazioni e pericoli gravissimi, ai danni sia della vittima sia dei familiari”.

Non è chiaro come siano finiti in rete questi filmati: secondo alcune ricostruzioni ci sarebbe lo zampino di qualche hacker che si sarebbe infilato nel circuito di telecamere di sicurezza dell'abitazione milanese di Caroline.