Alessandro Matri festeggia 41 anni in Messico con Federica Nargi e le figlie tra sombreri e baffi finti: guarda

L’ex calciatore è in vacanza con famiglia e amici in America Centrale

Qui ha spento 41 candeline con un party in spiaggia

Alessandro Matri ha festeggiato 41 anni durante le vacanze in Messico.

L’ex calciatore si trova in America Centrale con la compagna Federica Nargi e le loro due figlie, Sofia, 8 anni, e Beatrice, 6.

La famiglia si sta godendo il mare di alcune delle isole più belle della zona. E nelle scorse ore ha trascorso una serata a celebrare il compleanno di Ale.

Alessandro Matri festeggia i suoi 41 anni in Messico con la moglie Federica Nargi, 35, e le figlie Sofia, 8, e Beatrice, 6

E’ stato lo stesso Matri a condividere sul social alcuni scatti realizzati sull’Isola della Passione, dove ha preso luogo il party.

Torta di rito, sombreri e baffi finti: i festeggiamenti sono andati avanti per tutta la serata con gli amici.

“Grazie mille a tutti per gli auguri e soprattutto alla mia meravigliosa famiglia e ai miei amici per avermi fatto sentire speciale in questo giorno così importante. Vi voglio bene”, ha scritto Matri vicino alle foto.

Il momento della torta

Pochi mesi fa la coppia, che non si è mai sposata, è stata ospite insieme di ‘Verissimo’.

Qui Federica ha parlato di punti di forza della loro unione: “Stiamo insieme da 16 anni, avevamo io 18 anni e lui 23 e siamo quindi cresciuti insieme. Il segreto della nostra longevità è che siamo rimasti fedeli a noi stessi, siamo diversi caratterialmente, ma abbiamo gli stessi valori. Usciamo con gli amici di sempre e siamo attaccati alle nostre radici”.

E sulla gelosia ha aggiunto: “In passato sono stata molto gelosa, ma oggi è più geloso lui perché adesso mi vede più sicura e indipendente”.