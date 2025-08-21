''Pensavo nascondesse qualcosa'': Elenoire Casalegno parla del suo nuovo compagno Matteo e della possibilità di sposarlo

La showgirl 49enne ha rilasciato una nuova intervista a Il Corriere della Sera

Ha parlato dei suoi amori, incluso quello attuale con Matteo Pandini

Elenoire Casalegno non esclude la possibilità di sposarsi una seconda volta.

La presentatrice tv disse “sì” al dirigente Mediaset Sebastiano Lombardi nel 2014. Tre anni dopo arrivò la separazione.

Ora durante un’intervista rilasciata a ‘Il Corriere della Sera’, la 49enne originaria di Savona, oggi sentimentalmente impegnata, ha fatto sapere che le nozze bis non sono un tabù.

Ha parlato di vari argomenti, tra cui anche la relazione (breve) avuta da giovanissima con Vittorio Sgarbi.

“Scappai io! Eravamo fuoco e alcol, ha presente? Durò neanche tre mesi. Poi, avevo vent’anni, ero in una fase da zero filtri. Oggi, ho imparato in alcuni casi magari a stare zitta, ma allora non avevo freni. Gli dicevo esattamente quello che pensavo: che non doveva rompermi le scatole”, ha fatto sapere.

Elenoire Casalegno, 49 anni, parla del suo nuovo compagno Matteo Pandini e della possibilità di un altro matrimonio

Ha anche affermato di non aver mai fatto una dieta in vita sua: “No. E per me la piadina è con squacquerone e fichi caramellati. Ho fatto invece dei fioretti. Ho rinunciato al vino per mia nonna che non stava bene. Poi, quando è morta, la prima cosa che ho fatto è stato bere un bicchiere in suo onore”.

Gli inizi da modella non furono semplici. Una volta scoppiò anche a piangere. Non le piaceva il suo aspetto: “Non mi accettavo fisicamente. Non avevo coscienza del mio aspetto e quello che vedevo non mi piaceva, come succede spesso nell’adolescenza. Mostrarmi, sfilare, significava esporre la parte di me che non amavo. Ma ormai ero lì, avevo scomodato mamma e papà, sfilai e non mi fermai più”.

Mamma di una ragazza di 26 anni – Swami, avuta con Dj Ringo nel 1999 – Elenoire oggi è nuovamente “in love”: “Sì. Di un amore maturo, adulto, ma con quella leggerezza che non voglio perdere. Mi piace giocare, ridere, divertirmi nella coppia. Se non mi diverto, che palle”.

Il compagno è Matteo Pandini, portavoce di Matteo Salvini. Si sono conosciuti grazie “a una passione comune: l’Inter”. “A una serata che presentavo, tre estati fa. Quando ho scoperto che mestiere faceva, mi aspettavo uno più polveroso, pesante. Mi ha stupita perché è semplice, trasparente, diretto. Uno che non si protegge, si apre. Tant’è che, da diffidente, pensavo: questo nasconde qualcosa. Dopo parecchi mesi che ci frequentavamo come amici, ho preso atto che era autentico, proprio come sembrava”, ha continuato.

Sulla possibilità di un altro matrimonio ha quindi affermato: “Mi sono sposata a 38 anni, per amore e ci credevo davvero. Quando è finita, l’ho vissuta come un fallimento, con amarezza. Ho detto: mai più. Ero scottata, il matrimonio non l’ho mai preso alla leggera. Oggi, però, un altro non lo escludo. Dico solo: stupiscimi, vita”.