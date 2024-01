Taylor Mega orgogliosa del suo fisico asciutto: ''Adoro l'allenamento, risultati visibili e tangibili''

L’influencer e modella 30enne mostra i muscoli: fisico longilineo senza un grammo di grasso

Alcuni le scrivono: “Troppo magra! Meglio una donna mediterranea…”

Taylor Mega si lascia ammirare. E’ orgogliosa del suo fisico asciutto, longilineo, senza un grammo di grasso. “Adoro l’allenamento, risultati visibili e tangibili”, scrive sul social. Cattura moltissimi ‘like’, ma c’è anche chi non apprezza e sottolinea: “Troppo magra! Meglio una donna mediterranea…”.

Sorridente, sempre sensualissima, Taylor fa vedere i muscoli e si sottopone senza alcuna remora al giudizio altrui. “Adoro l’allenamento perché è l’attività che (secondo me) in assoluto ti rivela più di tutto, i risultati del tuo impegno e anche in maniera veloce. I risultati sono visibili e tangibili da subito. Per non parlare di quelli a lungo termine sulla salute. Cosa ne pensate?”, scrive la dottoressa, forte della laurea presa il 9 novembre scorso, quando ha discusso la tesi del corso in Scienze e Tecniche Psicologiche a Milano.

Sono moltissimi i follower che concordano con lei sui benefici dello sport. Alcuni però puntualizzano. Uno sottolinea: “L'attività fisica fa bene al corpo e alla mente. non c’è dubbio. Il problema e quando diventa una malattia (ne vedo parecchi che sono fissati, e ogni pasto consumano si buttano ore in palestra, pure per mezza galletta che se magnano). Bisogna bilanciare le cose. Godersi il cibo (anche le zozzerie) e fare palestra. L'ago della bilancia deve stare su zona ‘neutrale’ e non zona ‘fissazione’. Poi questo giustamente è il mio parere personale”.

Per i fan la Mega è pazzesca. C’è chi, però, la ritiene troppo snella. “Questo non è allenamento. Questo è digiuno”, precisa un utente. “Eccessivamente magra, non è muscolatura”, le fa sapere una donna. E la discussione su pareri opposti si accende.