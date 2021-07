Temptation Island, 'Luciano pagato per stare con Manuela': la coppia replica alle accuse

Temptation Island continua a far parlare di sé. A finire nel mirino del popolo del web sono da giorni Luciano Punzo e Manuela Carriero. La brindisina 31enne al reality ha lasciato il fidanzato Stefano Sirena e ha scelto di proseguire la sua strada accanto al tentatore napoletano 27enne, ex concorrente di Pechino Express in coppia con Gennaro Lillio. Sono moltissimi quelli che non credono però al legame e sul social accusano il ragazzo. “Pagato per stare con Manuela”, sottolineano.

Luciano per tanti è solo un bravo attore. Pensano che il modello stia solo fingendo per farsi pubblicità e guadagnare visibilità dalla storia con Manuela. Anche l’ex ragazza del partenopeo, mentre andava in onda Temptation, aveva espresso via social i suoi dubbi in merito ai reali sentimenti di Punzo. C’è chi addirittura crede che lui stia percependo un compenso per recitare la parte del fidanzato perfetto.

Luciano, che in questi giorni è in Puglia con Manuela, replica insieme a lei alle malignità. In un video pubblicato nelle IG Stories, Punzo bacia la sua fidanzata e dice: “Questo è per tutte le persone che dicono che io e Manuela non siamo mai stati insieme”.

La Carriero ironizza: “Ma ti stanno pagando ancora? Dai fino a fine mese, poi scade il contratto”. Luciano ribatte: “Ho il contratto tre mesi più tre, poi vediamo se rinnovano. Mi dicono che vengo pagato e che sono un grandissimo attore. Sì è vero ragazzi, sono un attore”. Manuela domanda: “Quanto prendi al giorno per stare con me?”. “Tanto, veramente tanto”, controbatte lui tirando la sua frecciata agli hater.

