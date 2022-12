I due sorridono con Julia, nata nel 2008: la ragazzina è felice

Il conduttore e l’ex velina sono stati insieme dal 2006 al 2009

Teo Mammucari e Thais Wiggers sorridono sereni seduti al tavolo di un ristorante a Milano insieme alla loro figlia Julia, nata nel 2008. L’ex velina condivide sul social una rarissima foto a tre con l’ex e la sua ragazza, che ora frequenta il primo anno del liceo artistico. “Soprattutto, famiglia”, scrive a commento con tanto di cuore rosso e un hashtag che racconta come i rapporti col 58enne siano tornati ottimi: #papamammafiglia.

Teo Mammucari al ristorante con l'ex Thais Wiggers e la loro figlia: rarissima foto insieme

Teo e Thais, che hanno fatto coppia dal 2006 al 2009, non si erano lasciati benissimo. Tempo fa il presentatore de Le Iene sul loro legame aveva detto in tv: “Non è un rapporto buono, perché altrimenti se fosse buono, saremmo ancora insieme…”. Le foto postate sul social dalla brasiliana però raccontano altro.

I tre sono andati a cena da Varrone, famoso ristorante in cui si gusta dell’ottima carne. Mammucari abbraccia la sua Julia, è attaccatissimo a quella che considera ancora la sua bambina. A Verissimo lo scorso ottobre parlando del suo essere papà aveva svelato: “Sono un padre molto attento, scherzo tutto il tempo con lei e io non riesco a trattarla come una persona adulta. Lei non è più una bambina, è una adolescente, ha 14 anni, è in piena adolescenza. Per me è una bambina. Io geloso? No, non sono geloso. Chi la vede dice che è bellissima, tutti mi dicono che sarei diventato geloso, ma non lo sono. Credo che i bambini debbano vivere la loro intimità e la loro sessualità, non sono geloso, sono protettivo, questo sì. Devo sapere dove sta”.

Il presentatore è un padre molto attento con la 14enne

Su Thais il romano aveva rivelato: “Con la mamma, il rapporto è sempre stato buono. Poi è chiaro, dopo la separazione, se ti separi un motivo c'è. Oggi? Mi fa ridere questa cosa perché l'ho vista l'altro ieri. Abbiamo un rapporto da genitori, ogni tanto ci facciamo un pranzo. Non è facile e non è stato facile perché non siamo mai stati realmente uniti. La nostra storia è nata per gioco, poi è nata questa gioia e ci siamo presi la responsabilità. I figli si fanno al momento giusto, ma oggi siamo felici. Abbiamo un rapporto sano ma non può essere bello. Se il rapporto fosse bello, perché ti separi? Quelli che dicono: ‘Ho un bellissimo rapporto con la mia ex, col mio ex', io mi chiedo: ‘E perché ti sei separato?'. Le separazioni però servono. Dietro ogni sofferenza, c'è una crescita. Quando vedo una sofferenza in arrivo, credo sempre di imparare da questa esperienza”.