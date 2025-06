L'ex tronista di 'Uomini e Donne' Teresanna Pugliese esplode di gioia all''Isola dei Famosi' per l'arrivo a sorpresa del marito Giovanni: baci e coccole, guarda

La 37enne napoletana riabbraccia Gentile, con cui sta insieme dal 2014 e che ha sposato nel 2018

I due sono genitori di Francesco, nato nel 2015, e Gioele, venuto al mondo nel 2024

L’Honduras la sta mettendo a dura prova. Ma lo spirito dell’Isola la fa rimanere a bocca aperta. L'ex tronista di Uomini e Donne Teresanna Pugliese esplode di gioia all'Isola dei Famosi per l'arrivo a sorpresa del marito Giovanni. La 37enne napoletana riabbraccia Gentile, che con cui sta insieme dal 2014 e che ha sposato nel 2018. I due sono genitori di Francesco, nato nel 2015, e Gioele, venuto al mondo nel 2024. Il momento emoziona: baci e coccole donano grande forza alla naufraga.

Teresanna scoppia a piangere in diretta tv mentre è collegata con Veronica Gentili. Vedersi furiosa e stravolta nelle clip non le è piaciuto. "Mi dispiace sentirmi sempre arrabbiata, non mi dispiace di essere impopolare, ma quando mi fanno queste offese e dicono che non pensi prima agli altri, mi fa male”, dice. "A volte vorrei che fossi qui per farti capire che è difficile prendersi il proprio spazio”, aggiunge, rivolgendosi alla conduttrice.

“Noi qui, dall'altro lato, non abbiamo l'idea di una strega che ruba il cibo agli altri, ma di una donne forte che lotta per farsi rispettare, noi vediamo tutto e abbiamo uno sguardo più lucido di quello che avete voi lì”, replica Veronica. Poi le mostra un videomessaggio del marito Giovanni. Lui la sprona a non mollare.

Arriva inaspettata la sorpresa. Gentile sbuca alle sue spalle, Leo si commuove, lo abbraccia, lo bacia. “Non ci posso credere! Mi sei mancato tanto, tutti i minuti", gli confessa piangendo. La produzione offre alla Pugliese la possibilità di trascorrere una notte insieme a lui: per farlo tutto il gruppo di naufraghi dovrà rinunciare al kit per pescare fino alla prossima puntata del reality. Lei accetta e si prende la responsabilità della sua scelta. “Voglio passare una notte insieme a lui”, si giustifica felice.