''Film che vai, corpo che trovi'': Stefano Accorsi a 54 anni irriconoscibile e muscolosissimo sul set estero del suo nuovo film, guarda

Non si conosce ancora il titolo, ma lui è lì davanti alla cinepresa a interpretate il ruolo per cui è stato scelto. Stefano Accorsi a 54 anni è irriconoscibile e muscolosissimo sul set estero del suo nuovo film. Sta girando a Tangeri, in Marocco, la pellicola di Gabriele Muccino. Con lui nel cast ci saranno anche Miriam Leone, Claudio Santamaria, Carolina Crescentini, Beatrice Savignani e Margherita Pantaleo. “Film che vai, corpo che trovi”, scrive sul social, dove condivide le foto in cui si fa vedere ‘trasformato’.

In questa pellicola le cui riprese si divideranno tra Roma e il Marocco Muccino “tornerà a raccontare le fragilità, i desideri, le insidie e i momenti di luce nei rapporti tra donne e uomini, madri e figlie, amanti e disincanti. Il film racconta della sottilissima linea tra bene e male e di ciò che scorre in mezzo alle nostre vite travolgendole spesso come un fiume in piena”, fa sapere la Lotus Production.

Il film è prodotto da Raffaella Leone e Andrea Leone, con la produzione di Lotus Production, una società Leone Film Group con Rai Cinema, in associazione con ASA NISI MASA. Potrebbe intitolarsi "Quella linea sottile", secondo quanto ipotizzato da Ciak, ma il titolo ufficiale non è ancora stato comunicato. Stefano si è dato da fare con nutrizionista e tanta palestra per poter essere perfetto. Capelli rasati quasi a zero, addominali scolpiti, pettorali in evidenza e braccia definitissime. Al momento, per lavoro, è lontano dalla moglie Bianca Vitali, da cui ha avuto Lorenzo, 21 aprile 2017, e Alberto, 28 agosto 2020. E’ anche padre di Orlando, 18 anni il 21 settembre prossimo, e Athena, 16 il 29 agosto, avuti dall’ex Laetitia Casta.