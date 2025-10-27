L’ex velina Thais Wiggers festeggia 40 anni: super festa a Milano, ecco il tema scelto

Il 24 ottobre spegne le candeline e per la cifra tonda organizza un mega party con le amiche vip

“Ho yesss. E’ stata davvero una festa meravigliosa. ‘Chi ha tanti amici non è mai veramente povero’”, commenta sul social, condividendo nelle sue Storie foto e video della serata evento che ha voluto organizzare. L’ex velina Thais Wiggers festeggia 40 anni. Super festa per la brasiliana a Milano. Il 24 ottobre spegne le candeline e per la cifra tonda organizza un mega party con le amiche vip: sceglie di celebrare al Portrait, nella sala ristorante del lussuoso boutique hotel. Il tema scelto per la serata è elettrizzante: il burlesque.

Thais sceglie un abito sensuale bianco. Le ‘girls’ che la circondano non sono da meno. Tra le prime ad arrivare c’è Juliana Moreira, a cui è da sempre legatissima, accompagnata dal marito Edoardo Stoppa. Le due si abbracciato entusiaste. C'è pure Melissa Satta. Tutte si scatenano. Negli scatti le donne presenti celebrano la festeggiata. Ci sono Daniela De Souza, Ana Ileck, Andrea Krakhecke, Larissa Fernandes, Isabela Oliveira e molte altre. Ognuna di loro ha seguito il tema e sono favolose.

Durante il party va in scena un vero e proprio spettacolo di Janet Fischietto, la prima artista al mondo ad aver coniugato l'arte circense al burlesque. La Wiggers la ringrazia al settimo cielo.

Si ride, si brinda, si balla e si scartano i doni, tra abbracci e gesti intimi che rallegrano il cuore del volto tv. E’ un momento da ricordare: i 40 non le pesano affatto. E’ felice del suo percorso ed è circondata dal calore delle persone a cui vuole più bene: su tutte la figlia Julia, avuta dall’ex Teo Mammucari, che lo scorso giugno ha compiuto 17 anni.