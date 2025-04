Parte 'The Couple' condotto da Ilary Blasi, Spinalbese, ex di Belen, ci prova in diretta con lei: ''Vorrei portarti a cena fuori''

Il 30enne, attualmente single, non sa ancora con chi giocherà e si lancia con la presentatrice

Arriva il nuovo reality di Canale 5, parte The Couple, condotto da Ilary Blasi. Quasi un ritorno alle origini per lei, in passato al timone del GF Vip, di cui questo programma è uno spin-off. La prima puntata cattura davanti la tv 2.234.000 telespettatori pari al 18,55% di share, e conquista la serata. Tra i concorrenti c’è Antonino Spinalbese. L'hair stylist, ex di Belen, da cui ha avuto Luna Marì, 3 anni, non sa ancora con chi farà coppia. Con i suoi modi affabili e fascinosi, ma quasi sornioni, ci prova in diretta con la 43enne. “Vorrei portarti a cena fuori”, le dice.

Il 30enne è attualmente single. Nella clip di presentazione dice che si definisce “un padre e un parrucchiere”. “La mia materia preferita sono le donne, in tutti i sensi, sia nella vita privata che lavorativa. Credo di piacere alle donne perché sono un giocherellone”, aggiunge.

Antonino parla dell’argentina a cui è stato legato un anno e mezzo: “Uno dei mie più grandi amori è stato quello con la mamma di mia figlia, Belen, che è finito. Si può benissimo pensare al futuro insieme, avendo un dono che è nostra figlia, che ci educa”.

Quando si torna in studio Spinalbese, però, ha occhi solo per Ilary, che per il debutto ha scelto un look total black, un abito che mostra le sue forme snelle e sensuali. Non conoscendo ancora il nome del suo compagno di ‘game’, scherza. “Ah non sei tu la mia compagna di avventura? Che peccato”, le dice. "Mi avresti scelta?", ribatte la conduttrice. “Certo”, sottolinea lui.

Non è finita. La Blasi gli domanda cosa farebbe se insieme al partner vincesse il milione di euro in palio. “Vorrei portarti a cena fuori”, ribatte Antonino. Bastian Muller, fidanzato dell’ex moglie di Francesco Totti, è allertato. Spinalbese, però, per l’eventuale uscita con Ilary dovrà attendere: entra nella casa dove alloggeranno i concorrenti con Andrea Tabanelli, ex calciatore e ora dj. Un uomo che non conosceva e con cui vince anche la puntata.