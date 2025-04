Zoe Cristofoli e Theo Hernandez accolgono al mondo una bambina: la piccola nata lo stesso giorno del fratello maggiore, foto

Theo Jr. è venuto al mondo il 7 aprile di tre anni fa: i due avranno un identico compleanno

Lo scatto in bianco e nero, fatto nella clinica immediatamente dopo il parto, racconta la loro felicità. Zoe Cristofoli e Theo Hernandez accolgono al mondo una bambina: la piccola nata lo stesso giorno del fratello maggiore. Theo Jr. è venuto al mondo il 7 aprile di tre anni fa: i due avranno un identico compleanno. Non svelano il nome della secondogenita: secondo i ben informati dovrebbe chiamarsi Cloé.

L’influencer 29enne e il calciatore del Milan 27enne annunciano la cicogna sul social. In un post condiviso scrivono: “Te Amo Hija, 07-04-2025. Auguri vita mia 3 anni”. Fanno così gli auguri a entrambi i bimbi.

Zoe ha vissuto una gravidanza abbastanza complicata, a causa di un batterio tossico da cui è stata colpita a febbraio scorso. Lo aveva svelato nelle IG Stories, chiarendo la causa del ricovero in ospedale. Per fortuna tutto si è risolto in breve tempo e la gestazione, poi, è proseguita abbastanza serenamente.

Per i 3 anni del primogenito, è arrivato anche un ulteriore post della Cristofoli. Lei e Theo hanno organizzato il party prima del parto programmato, durante il weekend. Zoe ha scritto: “Solo tu mi rendi felice. Tra poco scoccherà la mezzanotte e io non potrò che ricordarmi questo giorno impresso nella mente il tuo compleanno e il quasi arrivo della tua sorellina… Tante emozioni e tanta fortuna ad averti nella mia vita. Si dice che i bimbi vengono mandati dal cielo perché abbiamo bisogno di imparare qualcosa. Beh tu mi hai letteralmente salvato da tutto e senza te non so come potrei più respirare. L’amore incondizionato di una mamma, ecco io ti amo più di tutto amore mio. Solite parole, ma tanto vere. La tua mamma sempre al tuo fianco per vederti sorridere. Buon terzo compleanno tra poco fratellino Grande”.