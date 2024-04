Tommaso Zorzi festeggia i 29 anni con una cena piena di amici vip, la più scatenata è Elettra Lamborghini: guarda

Per lui una cena di gala al Museo della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci a Milano

Le candeline le spegne il 2 aprile, giorno del suo compleanno. Tommaso Zorzi per il party aspetta il weekend. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 festeggia i 29 anni con una cena piena zeppa di amici vip. Per lui una cena di gala al Museo della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci a Milano: Alessandra Grillo, wedding planner e organizzatrice di eventi, cura tutto nei minimi dettagli e fa preparare una lunghissima tavolata nella suggestiva sala del Cenacolo. Gli ospiti si divertono un mondo: la più scatenata è Elettra Lamborghini. La cantante si esibisce in twerking che lasciano di stucco.

Tommy, influencer e conduttore, accoglie con grande calore i suoi ospiti. Tra i tanti volti noti, al party arrivano Csaba Dalla Zorza, Paola Barale, Brenda Lodigiani, Andrea Caravita, Cristina Fogazzi, conosciuta sul web come l’Estetista Cinica, Max Pezzali con la moglie Debora Pelamatti. Elettra Lamborghini è quella che finisce maggiormente sotto i riflettori. Nei video social la 29enne si fa vedere mentre ancheggia a più non posso nella famosa mossa di cui è regina, il suo immancabile twerk.

La cantante al party con l'abito rosso si esibisce nel mitico twerking

La 29enne è una vera 'queen' in pista

La tavolata, allestita con argenteria e un centrotavola di frutta e verdura, è splendida. Il menù scelto da Zorzi è assolutamente gourmet. Il primo è da leccarsi i baffi: risotto con carote viola e formaggio chevre. C’è pure un carpaccio di rapa rossa e feta.

Elettra e Tommy sono da sempre molto legati

Tommaso spegne le candeline che spiccano sopra tre torte sontuose. La musica di sottofondo è una delle sue preferite: si sente Madonna che canta "Like a prayer". Prendono così il via le danze. Elettra indossa un aderente abito rosso fuoco: è sexy. Anche la Barale non scherza e si muove in pista. Canti, balli e giochi fino a tarda notte per una festa indimenticabile.