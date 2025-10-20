Tommaso Zorzi e il fidanzato Alex Di Giorgio, prima foto in posa durante la 'fuga d’amore': guarda

Il volto tv 30enne ha passato qualche giorno insieme all’ex nuotatore in Piemonte

In uno scatto realizzato alla Locanda in Cannubi, i due appaiono fianco a fianco sorridenti

Per ora hanno deciso di non parlare pubblicamente del loro amore, ma non si nascondono più

Per la prima volta Tommaso Zorzi e il suo nuovo fidanzato Alex Di Giorgio si vedono fianco a fianco in posa per l’obiettivo della fotocamera.

Il volto tv – vincitore del Grande Fratello Vip, edizione 2020 – e l’ex nuotatore olimpico e concorrente di “Ballando con le Stelle” nel 2022, oggi fitness influencer con base a Milano, fanno coppia fissa ormai da qualche mese.

La prima volta erano stati avvistati insieme a Pantelleria, in Sicilia, la scorsa estate. Poi nuovamente a Milano.

Tommaso Zorzi, 30 anni, e il fidanzato Alex Di Giorgio, 35, durante una "fuga d'amore" in Piemonte, tra le bellissime Langhe

Adesso durante qualche giorno di relax tra le Langhe, sono apparsi in uno scatto realizzato alla Locanda in Cannubi, struttura dove si può assaporare la cucina piemontese e italiana tra le colline del Piemonte.

I due sorridono davanti all’obiettivo. La loro relazione inizia a farsi “seria”. E sembra che appena possono si regalino fughe romantiche via dal caos cittadino di Milano, meglio se in mezzo alla natura.

Tommaso, 30 anni - attualmente apprezzato giudice del programma "Cortesie per gli ospiti" su Real Time - ha imparato col tempo a non esporsi troppo pubblicamente per quanto riguarda le proprie storie sentimentali. Ma stavolta non sembra neanche volersi più nascondere.

La coppia non ha ancora parlato pubblicamente della propria relazione, ma non sembra neppure volersi più nascondere

Alex, 35 anni, ha preferito non fare il nome di Zorzi durante una recente intervista rilasciata a “SuperguidaTv”, anche se ha confermato di essere “felice” in amore, sottolineando che “le cose accadono e non si possono controllare”.

Quando gli è stato chiesto del suo status sentimentale, Di Giorgio ha replicato: “Sono felice, sto bene e ho trovato un equilibrio. Sono convinto che bisogna trovare un equilibrio con se stessi prima di stare bene con altre persone. Non è facile soprattutto per la vita frenetica che abbiamo al giorno d’oggi. L’importante è riuscire a trovare un balance interiore”.

“Quando si è un personaggio esposto il gossip è all’ordine del giorno. Le cose accadono e non si possono controllare”, ha poi aggiunto.