Fabrizio Corona e Sara Barbieri battezzano il figlio Thiago a Milano: ecco chi è il padrino, le immagini

Il 51enne pubblica il video in chiesa mentre il sacerdote dà il sacramento al bimbo

“Thiago non sa quanto è fortunato”, dice la modella 25enne sull’uomo scelto come guida morale e spirituale

E’ un giorno speciale, una domenica di pura emozione nella chiesa di Santa Maria del Carmine nel cuore di Milano. Fabrizio Corona e Sara Barbieri battezzano il figlio Thiago. Sul social condividono alcune immagini della cerimonia e svelano chi è il padrino del bimbo, nato il 21 dicembre 2024. Il 51enne e la compagna 25enne hanno scelto l’avvocato storico di Corona, Ivano Chiesa. Il legale, oltre a essersi occupato di tutto il cammino giudiziario dell’ex re dei paparazzi, è legato a Fabrizio da profonda stima e amicizia. La madrina è Eva Sanna, giovane professionista fiorentina che in queste ore vede crescere la sua popolarità grazie al suggestivo incarico ricevuto.

Fabrizio, visibilmente emozionato, celebra il momento speciale del figlio con un video sui social e scrive: “Thiago che tu possa essere sereno e stare bene”. Al suo fianco, ormai inseparabile, c’è la madre del suo secondogenito: lo sguardo della modella è colmo di gioia e fierezza. Accompagna il piccolo verso il fonte battesimale e, sorridendo raggiante, lo lascia nelle braccia del padrino. Il sacerdote bagna il capo di Thiago, donandogli il sacramento.

“Thiago non sa quanto è fortunato”, scrive Sara parlando di Chiesa, l’uomo scelto per accompagnare il battezzato nel suo cammino di fede, fungendo da guida spirituale e morale al fianco dei genitori. Colui che si impegna a essere un punto di riferimento nell’esistenza del bambino.

Tra rose bianche e tocchi d’oro nei dettagli della chiesa, il battesimo di Thiago va in scena tra emozione e allegria. Soprattutto speranza per la nuova pagina familiare che si apre. Corona, padre pure di Carlos, 23 anni, lo vede come picco della sua rinascita anche come genitore.