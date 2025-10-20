''Sarà un compleanno diverso'': Paolo Ciavarro in lacrime in tv rivela tutto il dolore per la morte della madre Eleonora Giorgi

La perdita dell’amato genitore l’ha fatto avvicinare al fratello Andrea Rizzoli

Paolo Ciavarro in tv versa lacrime. A Verissimo rivela tutto il dolore per la morte della madre Eleonora Giorgi, scomparsa lo scorso 3 marzo all’età di 71 anni, sconfitta dal tumore al pancreas. “Sarà un compleanno diverso”, confessa. Il 33enne era abituato a festeggiarlo con l’adorato genitore. L’attrice era nata il 21 ottobre, il suo figlio secondogenito il 22. La ricorrenza senza il doppio festeggiamento impossibile sia la stessa.

“E’ stato un anno difficile”, svela Paolo. E ammette: “Cerco di concentrarmi sul lavoro, e la mia famiglia mi ha dato un grande aiuto. E’ stata fondamentale”. Sul compleanno che arriverà tra pochi giorni, spiega: “Per tutta la vita abbiamo festeggiato insieme. Sarà un compleanno diverso, certo, ma anche bello: ogni volta che penso a lei è una cosa bella”.

Il dolore se lo porta dietro, ma si sta pian piano trasformando. Ciavarro confida: “Il vuoto che ha lasciato non sarà mai colmato. Ero abituato a passare ore al telefono con lei, poi all’improvviso il silenzio. Ma la sofferenza si sta tramutando in ricordo. All’inizio era difficile anche solo pensarla, ora inizio a sentire quel dolore in modo diverso. E’ un segno positivo”.

Paolo con gli occhi lucidi poi rivela quanto sia ancora fragile: “Ci sono momenti in cui piango da solo e mi libero. Non lo faccio davanti alla mia famiglia, e forse sbaglio. Ma ogni lacrima è un gesto d’amore, perché piango per lei”.

La scomparsa di Eleonora l’ha riavvicinato al fratello Andrea Rizzoli, 45 anni, che la Giorgi ha avuto dal produttore Angelo Rizzoli. “L’ho sempre visto come un uomo forte, ma dopo la scomparsa di mamma i ruoli si sono invertiti. Sono diventato io un punto di riferimento per lui. Ci siamo ritrovati e oggi siamo inseparabili. Ora lavora con me a Forum e ci vediamo ogni giorno. So che mamma, da lassù, ci guarda ed è felice: i suoi figli sono uniti”.

In studio arrivano anche la moglie Clizia Incorvaia, 45 anni, e il loro figlio Gabriele, 3 anni: sono loro la sua forza. L’influencer si commuove a sua volta parlando della suocera a cui era legatissima.