''L’ho trovata una cosa molto cattiva'': Katia Ricciarelli rivela come ha scoperto della morte dell’ex marito Pippo Baudo

Katia Ricciarelli ha parlato della morte dell’ex marito Pippo Baudo, a cui è stata legata per ben 18 anni, in una nuova intervista.

Le immagini della soprano affranta in lacrime alla camera ardente del conduttore al Teatro delle Vittorie di Roma hanno fatto il giro del web.

Sostenuta dall’amica Mara Venier ha voluto salutare l’uomo che le è stato accanto per così tanto tempo e che si è spento sabato 16 agosto a 89 anni in un ospedale della Capitale.

Intervistata da ‘La Verità’ ha fatto sapere perché non andrà al funerale in Sicilia e si è detta anche dispiaciuta che nessuno l’ha avvertita del decesso di Baudo. Lo ha scoperto perché le hanno scritto dei messaggi sul telefono.

“Ho saputo che era morto perché mi sono arrivati sul cellulare un paio di messaggi che dicevano: ci dispiace molto per Pippo. Era morto e non me l’avevano detto. L’ho trovata una cosa molto cattiva”, ha fatto sapere.

Katia Ricciarelli, 79 anni, ha detto che non avvertirla della morte dell'ex marito Pippo Baudo è stata una 'cosa molto cattiva'

“Sabato sera alle 21 poi mi ha chiamato Mara (Venier, ndr). Con lei mi sono sentita più forte e le ho chiesto di accompagnarmi alla camera ardente. Altrimenti sarei stata ancora più triste. Li ho visto la segretaria, Dina Minna: ‘Telefonarmi no?’, le ho detto. ‘Se la segretaria…’. E lei niente. Mi ha detto che per lei Pippo era come suo padre. Anche l’avvocato Giorgio Assumma non mi ha detto niente”, ha aggiunto.

“Però, non voglio far polemica. Speravo che la notizia me la dessero Dina o Tiziana, la figlia. Ma ripeto: niente polemiche, non sono loro le persone poco sincere di cui parlo”, ha continuato.

Come si è sentita quando ha saputo della scomparsa di Pippo? “Quando ci pensavo prima mi dicevo: se succede, come farò? Ora che il momento è arrivato, ho avvertito tanta solitudine. Alla camera ardente mi ha accompagnato Mara che è come una sorella. Ho dato un bacio alla bara e mi sono commossa pensando che dentro c’era lui. Ho dovuto sedermi”.

“Mara ha visto Tiziana e mi ha portato da lei. Ci siamo abbracciate, senza parlare. È strano che queste cose le facciamo davanti alla morte di una persona cara”, ha continuato.

Ha spiegato di essersi infortunata e quindi non potrà essere in Sicilia, a Militello in Val Di Catania, cittadina originaria di Baudo, per le esequie: “Non vado, non sto bene. L’altro giorno sono caduta e per non battere la testa mi sono incrinata una costola. Militello è troppo lontano. E me lo voglio ricordare com’era quando ci siamo sposati lì, nel 1986. Me lo porterò nella testa e nel cuore”.

Ha poi ricordato l’ultimo incontro con l’ex marito all’Arena di Verona, molti anni dopo il divorzio: “Ci siamo trovati a due poltrone di distanza. Allora, io mi sono alzata e ci siamo abbracciati senza parlare. Come ci fossimo lasciati due giorni prima. Poi non l’ho più visto. Quando lo rivedrò in Paradiso ci abbracceremo e canteremo insieme Il suo nome è donna Rosa. Come facevamo a casa, quando lui si metteva al pianoforte”.