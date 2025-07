''Mi punto la pistola alla tempia, ma tutte le mattine alle 6 e mezza vado in palestra'': Antonella Clerici stacanovista del fitness

La conduttrice 61enne ha una palestra in casa nella sua ‘casa nel bosco’

Tutte le mattine alle 6 e mezza, all’alba, si forza per allenarsi

Oggi fa attenzione anche a quello che mangia per restare in forma

Antonella Clerici va in palestra tutte le mattine alle 6 e mezza.

La conduttrice lo ha rivelato ad Alessandro Cattelan nel suo podcast ‘Supernova’.

Ospite dello show, la 61enne lombarda ha raccontato della sua alimentazione e del suo regime di allenamenti.

Ha confessato di mangiare negli studi di ‘E’ sempre mezzogiorno!’, la trasmissione Rai che conduce, ma di non toccare più i piatti che sono stati preparati durante il cooking show.

“Mangio lì, ma mi porto delle cose da casa”, ha rivelato.

Il motivo? “All’inizio mangiavo le cose lì, però dopo un po’, tutti i giorni… sono cose anche abbastanza impegnative. Molto sceniche, si possono mangiare, sono commestibili, tutti mangiano lì”.

“Se è tutti i giorni, io che ho tendenza... non è che sono filiforme, ho pensato che portarmi una bella insalata, un po’ di pollo, o una pasta integrale… cerco di contenermi”, ha aggiunto.

Dopo una certa età è ancora più importante fare attenzione: “Quando sei giovane, qualunque cosa mangi bruci in un secondo e mezzo. Poi più vai avanti con l’età e più diventa complicato. Nella fase della menopausa è un po’ più complicato perder chili, quindi devi anche fare molta attività fisica”.

Quindi le parole sulla routine di fitness, che inizia all’alba: “Io mi punto la pistola alla tempia per andare in palestra, ma ci vado tutte le mattine”.

Antonella Clerici nella palestra della sua casa ad Arquata Scrivia, in Piemonte

“Faccio camminata veloce, almeno una mezz’ora. Siccome alle otte e mezza devo uscire di casa, alle 6 e mezza vado in palestra”, ha continuato.

Avere gli attrezzi e gli spazi per potersi dedicare al fisico in casa è una fortuna. Lei vive in una “casa nel bosco” ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, insieme al compagno Vittorio Garrone, 58 anni, e a sua figlia Maelle, avuta 16 anni fa con l’ex Eddy Martens.

“Ho la palestra a casa. Anche per le docce… tutti ci guardano. Se uno sta a casa sua fa palestra e poi si fa la doccia, ci va anche struccata”, ha fatto sapere.

Durante l’allenamento non mancano mai i pesi: “Dai 50 in poi devi fare più pesi. Io faccio un po’ di cardio perché ho bisogno di smaltire. Per me l’esercizio aerobico è fondamentale. Ma i pesi sì, perché per via degli ormoni perdi tono”.