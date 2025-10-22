Clamoroso a Uomini e Donne: Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sorpresi insieme!

L’ex tronista 27enne avrebbe confermato all’ex Ciro Solimeno, il corteggiatore scelto, che sono una coppia

Fuori dal programma in atteggiamenti intimi col romano 28enne e subito si è scatenato il putiferio

Da giorni non si parla d’altro, si tratta della passione ‘riscoppiata’ in un noto dating show. I protagonisti sono Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, due volti amatissimi dal pubblico di Uomini e Donne e Temptation Island. Dopo settimane di indiscrezioni, sono stati sorpresi insieme in atteggiamenti affettuosi, alimentando la curiosità dei fan e scatenando un vero e proprio vortice di gossip. I due sarebbero ormai una coppia. L'ex tronista 27enne lo avrebbe confermato lei stessa a Ciro Solimeno, suo ex fidanzato. Il corteggiatore con cui lasciò il dating show dopo averlo scelto proprio a discapito di Steri.

Martina De Ioannon bacia Ciro Solimeno a Uomini e Donne: ora la 27enne lo ha lasciato e starebbe con Gianmarco Steri, che aveva rifiutato nel dating show

I due si erano conosciuti inizialmente negli studi di Uomini e Donne, dove però la loro frequentazione non era sbocciata del tutto. Martina aveva lasciato il programma accanto a Ciro Solimeno e Maria De Filippi aveva ‘consolato’ Steri proponendogli il trono. Dopo valanghe di ragazze arrivate per corteggiarlo, il barbiere romano 28enne aveva scelto Cristina Ferrara. Sembravano due percorsi chiusi, due storie finite, eppure qualcosa deve essere rimasto sospeso.

I primi di ottobre Martina aveva annunciato la fine della relazione con Ciro. Dopo pochi giorni anche Gianmarco ha chiuso ufficialmente con Cristina. Negli ultimi giorni, però, Martina e Gianmarco sono stati visti insieme a Roma, sorridenti, complici e senza alcuna intenzione di nascondersi. Dalle immagini e dai racconti di chi era presente, i due apparivano sereni e affiatati, lasciando intendere che tra loro ci sia un’intesa che va oltre la semplice simpatia nata in studio.

Il post dell'ex corteggiatore deluso dal comportamento della ragazza

Il pubblico dei social, sempre attento ai movimenti dei protagonisti del dating show di Maria De Filippi, si è subito diviso: c’è chi tifa per questa nuova coppia, convinto che tra i due ci sia sempre stato qualcosa di non risolto, e chi invece parla di una trovata mediatica, magari legata al momento di popolarità che entrambi stanno vivendo.

Anche gli ex partner, inevitabilmente, non sono rimasti indifferenti. Pur senza fare nomi le loro reazioni social hanno alimentato il chiacchiericcio: qualche frase sibillina, qualche like strategico e il gossip ha preso fuoco.

Il barbiere 28enne romano l'avrebbe conquistata

Al di là del clamore, la sensazione è che Martina e Gianmarco abbiano deciso di concedersi una seconda possibilità, lontano dai riflettori ma consapevoli della polemica che la loro vicinanza suscita. Entrambi hanno sempre mostrato carattere, sensibilità e una certa voglia di autenticità nei sentimenti, qualità che li hanno resi molto amati dal pubblico.