''Purtroppo sì'': Maria Elena Boschi ammette la rottura con Giulio Berruti, c’è già un nuovo amore?

Maria Elena Boschi ammette la rottura, dopo cinque anni di relazione, con Giulio Berruti. La relazione, come già vociferato nei giorni scorsi, è arrivata ai titoli di coda. Contattata telefonicamente dalla relazione di Chi, quando le è stato domandato se tra lei e il 41enne fosse finita, ha risposto: “Purtroppo sì”. Il settimanale lo riporta e parla anche dei gossip che aleggiano nei salotti romani: la 44enne sarebbe stata avvistata con l’avvocato Roberto Vaccarella. Ha già un nuovo amore?

Parrebbe che la politica e l’attore e odontoiatra, esperto anche in medicina estetica, si siano detto addio senza rancori, salutando per sempre la convivenza nella casa nel cuore della Capitale, i progetti di nozze e figli di cui avevano parlato in alcune interviste. La deputata di Italia Viva avrebbe ripreso in mano la sua vita. Non solo: stando ai rumor frequenterebbe già da qualche settimana Vaccarella, fratello di Elena Vaccarella, compagna dell’ex presidente del Coni Giovanni Malagò, ex fidanzato della giornalista Sky Lavinia Spingardi.

Al momento la Boschi rimane in silenzio. Anche Giulio non dice una parola sull’addio. Molto gelosi della loro privacy, non sentono il bisogno di aggiungere altro. Solo il tempo potrà testimoniare se Maria Elena ha davvero questa ‘frequentazione’ col famoso legale o meno. Magari sono solo buoni amici.