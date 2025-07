''Vi vedo che allargate sui fianchi'': la comica Valeria Graci posta foto senza filtri in lingerie, ama il suo corpo così com’è

Il suo inno alla body positivity è potente: la 44enne non nasconde le imperfezioni, anzi, le rende vincenti

Non è la prima volta che sul social lancia il suo inno alla body positivity: ne è una vera paladina. Valeria Graci posta foto senza filtri in lingerie: ama il suo corpo così com’è. La 44enne non nasconde le imperfezioni, anzi, le rende vincenti. Autoironica, nel post che accompagna lo scatto condiviso, scrive: “Vi vedo che allargate sui fianchi”.

Quella di Valeria è autodeterminazione autentica in un mondo dove l'immagine è spesso filtrata e distorta. “Siamo bombardati da immagini di donne con punti vita grandi come la caviglia di un bambino piccolo, io non sono così, e quindi? Non è solo una questione di accettazione estetica ma psicologica, è una liberazione”, ha precisato in passato.

La Graci in “Nudi per la vita”, programma di Rai2, ha accettato di esibirsi senza veli per sostenere la prevenzione del cancro al seno. Pur definendosi una donna “tracagnotta e con la cellulite”, ha affrontato la sfida con forza. “E’ facile mettersi a nudo se sei Elisabetta Gregoraci o Maddalena Corvaglia, fatelo fare a me che sono tracagnotta e con la cellulite, allora sì che ci vuole coraggio!”, ha detto a Oggi.

L’artista, madre di Pierluigi, 13 anni, pure sui social ha chiarito più volte il suo pensiero: “Sono consapevole di quello che sono, della mia età, della mia fisicità. Ci ho lavorato, ho fatto analisi. I social ormai sono fuori controllo, siamo abituati ai filtri, invece la gente ha bisogno di verità. La vita vera è un’altra cosa”. Non pretende di rappresentare tutti i corpi, ma invita a una visione inclusiva e non giudicante: una vera rivoluzione culturale nel mondo dei media e dei social di oggi.