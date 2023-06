La bassista 23enne della band alla Baleari insieme alla donna che le fa battere il cuore

Dichiaratamente bisessuale, l’artista è innamorata di una modella

Victoria De Angelis è volata alle Baleari insieme a Ethan Torchio e Thomas Raggi, altri due componenti dei Maneskin. Manca Damiano David. La 23enne a Ibiza, in barca a largo, assapora la vacanza insieme alla sua nuova fidanzata, Luna Passos. Sul social condivide molti scatti con lei. Ecco chi è la donna che le fa battere il cuore.

Victoria De Angelis dei Maneskin in vacanza con la nuova fidanzata Luna a Ibiza: ecco chi è lei

Luna, sua coetanea, è una modella. Alta 175 centimetri, la ragazza è nata a Saint Martin, isola caraibica. Ha origini per metà brasiliane e per meta olandesi. In passerella ha già sfilato per grandi firme, come Valentino, Givenchy, Victoria Bechkam. Le agenzie di moda se la contendono, perché è molto richiesta. Fisico esile e assai longilineo, la Passos ha capelli biondo cenere o occhi marroni.

La 23enne si è innamorata di una modella: in foto con Thomas Raggi e la fidanzata Lavinia e Martina, un'amica di Vic. Luna è accanto a lei

Victoria con lei sembra molto affiatata e complice. Insieme si divertono un mondo. Sull’isola con loro ci sono pure Martina Taglienti, un’amica della De Angelis, la fidanzata di Thomas, Lavinia, e altri intimi.

La De Angelis e la Passos insieme a Martina e Ethan Torchio

Victoria ha parlato apertamente del suo orientamento sessuale più volte. A Vanity Fair aveva detto: “Quando per la prima volta ho provato sentimenti e attrazione per una ragazza è stato un po’ disorientante perché non avevo mai avuto il coraggio di andare oltre le limitazioni che avevo imposto a me stessa. Per la società essere eterosessuali è la norma e quindi spesso uno si incasella automaticamente in quel modo privandosi della libertà di vivere molte sfumature e sfaccettature diverse dell’amore. Una volta superata l’insicurezza iniziale di dover mettere in discussione le proprie certezze ho vissuto la mia sessualità in maniera molto naturale e libera, come dovrebbe poter essere per tutti”.

Le due ragazze posano con Thomas nel mezzo

Recentemente la ragazza, alla rivista Big Issue, ha confessato di essersi sentita a disagio in Italia per la sua bisessualità: “Ricordo quando iniziai ad uscire con le ragazze, sentivo che le persone mi fissavano davvero. Queste cose possono davvero metterti a disagio, anche se non è un grosso problema rispetto a quello che affrontano altre persone. Ma vorrei solo che potesse essere del tutto normale. E’ un Paese ancora molto conservatore, l’Italia. E' un Paese molto cattolico e molte, molte persone credono ancora, proprio per questo motivo, che essere omosessuali sia un peccato”.