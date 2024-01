''Più persone sono coinvolte nella tua vita più è complicato'': Vincent Cassel parla delle ex e anche del nuovo amore della Bellucci

L’attore 57enne si svela e spiega come gestisce la sua famiglia allargata

Vincent Cassel ha ufficializzato il legame con Norah Baptista sui social. Il 57enne ora è legato alla modella di origini brasiliane 27enne, 30 anni meno di lui. A Oggi parla delle sue ex e anche del nuovo amore di Monica Bellucci, ora ‘in love’ con Tim Burton. “Più persone sono coinvolte nella tua vita e più è complicato”, sottolinea il divo.

Ammette di essere tormentato. “Lo sono eccome, ma tendo a non indulgere in quella direzione. Sono un tipo più ottimista, mi piace pensare di essere sempre in grado di tirarmi fuori dalle situazioni difficili”, precisa Cassel. Se deve rialzarsi dopo una caduta rovinosa ha il suo metodo: “Mi prendo cura di me, cerco di pensare positiva- mente. Ho la tendenza a tornare al corpo, con lo yoga, la meditazione e il surf. E poi con la maturità ho imparato un altro trucco. Tenere la mente lucida. Quando non mi sento bene non bevo finché non torno a posto. Oggi mi confronto anche di più con i problemi, quando si presentano, invece di perdermi scappando dalla realtà”.

Non vive di sensi di colpa, Vincent è un romantico: “Direi di sì”. E sull’amore sottolinea: “Se hai vissuto anni con qualcuno e di punto in bianco non gli parli più c’è qualcosa di sbagliato. Se una donna è stata importante per te non puoi permettere che rabbia o gelosia cambino le cose”.

Dal 1999 al 2013 è stato sposato con la Bellucci, 59 anni, da cui ha avuto Deva e Léonie, 19 e 13 anni. E’ andato all’altare anche con Tina Kunakey, sposata nel 2018 e da cui si è separato nel 2023. Da lei ha avuto Amazonie, 4 anni. Vincent spiega come riesce a gestire la sua famiglia allargata: “Più esperienza hai, più comprendi come vanno le cose. La mia realtà è unica da quando mi sveglio la mattina a quando vado a dormire la sera. La maggior parte del tempo mi prendo cura dei miei figli, tutto il resto è secondario”. Quando gli si domanda se riesca a tenere la pace con le ex, Cassel però replica: “Più persone sono coinvolte nella tua vita più è complicato, ma non lo definirei difficile. Devi solo ammettere che non puoi controllare tutto”.

L’artista è felice: “Lo sono a più livelli. Lavoro da 40 anni, il pubblico è ancora interessato a me, e non solo quelli della mia generazione, anche i più giovani. Ho tre figlie meravigliose che sento abbastanza equilibrate e felici e sono in buona salute”. Impossibile non domandargli cosa pensi del fidanzamento della Bellucci con Burton, lui risponde: “Senza entrare troppo nei dettagli privati, so che Monica è felice e questo è molto importante per me. Ho vissuto con Monica 18 anni, abbiamo due figlie e non so quanti film abbiamo girato insieme. E’ una parte importante della mia vita”.