Wanda Nara debutta come conduttrice di Masterchef Argentina e fa il picco di ascolti

La moglie di Mauro Icardi diventa conduttrice di uno degli show più famosi

Il suo debutto alla conduzione è all'insegna del boom di ascolti

Wanda Nara debutta come conduttrice e registra un grande successo in televisione. Il 20 marzo è andata in onda la prima puntata di MasterChef Argentina, condotto quest'anno dalla moglie di Mauro Icardi insieme agli chef Donato De Santis, German Martitegui e Damián Betular.

Wanda Nara quest'anno è al timone di Masterchef Argentina

L'intera famiglia della manager e dell'attaccante del Galatasaray si è riunita per seguire il primo appuntamento del talent culinario, che ha attaccato al piccolo schermo i telespettatori argentini. Nelle stories Instagram si vedono i tre figli che la Nara ha avuto da Maxi Lopez (Valentino, Constantino e Benedicto) insieme a Francesca e Isabella, le figlie di Icardi. Sembra che lo show, che anche in Italia ha un grande successo di ascolti, abbia raggiunto un picco del 25%. Un grande risultato per Wanda Nara, che oltre ad essere manager del marito, ha anche una linea di prodotti cosmetici, di abbigliamento sportivo e lingerie molto sexy.

Capelli scuri e look total black per il debutto da conduttrice

La prima puntata dello show culinario ha fatto il boom di ascolti

Per la prima puntata la Nara ha sfoggiato il suo nuovo colore di capelli e indossato un look total balck. La 36enne ha condiviso i commenti positivi ricevuti sul suo debutto da conduttrice.