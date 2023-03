Giovanni Terzi contro un ex di Simona Ventura: ''Le ha fatto male, non può starmi simpatico''

Il giornalista e la conduttrice hanno parlato della loro relazione con ‘Il Corriere della Sera’

Il 59enne ha spiegato di non essere geloso degli ex di lei, ma ce n’è uno che non ‘gli sta simpatico’

La domanda sorge spontanea: di chi sta parlando? Ecco le ipotesi

Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno rilasciato un’intervista congiunta a ‘Il Corriere della Sera’, in cui hanno parlato del loro amore, ma anche di gelosie e rispettivi ex compagni. Quando l’intervistatore del quotidiano ha domandato loro se siano gelosi degli ex, il 59enne ha risposto: “Ho un buon rapporto con tutti i suoi, sono persone simpatiche, e poi se Simona li ha amati un motivo ci sarà. Soltanto nei confronti di una persona non ho alcuna simpatia: chi le ha fatto male non può starmi simpatico”.

Simona Ventura, 57 anni, insieme a Giovanni Terzi, 59: lui ha parlato di un ex di lei che 'le ha fatto male'

La domanda sorge spontanea: a chi si riferisce? I due ex più noti della conduttrice sono Stefano Bettarini, con cui è stata sposata e da cui ha avuto i suoi due figli, e Gerò Carraro. A quanto si sa, i rapporti con Bettarini sono oggi tutto sommato buoni (anche se non è sempre stato così). Sui rapporti attuali con Carraro (che tra l’altro è il figlio di Nicola Carraro, marito di Mara Venier) ci sono meno informazioni.

Simona durante l’intervista ha invece confermato di essersi riavvicinata ai genitori e alla sorella proprio grazie a Giovanni: “Sì, è vero. Esiste un tipo di violenza che è psicologica ed è quella che ti fa terra bruciata intorno. Devo anche dire che ho sempre sognato una famiglia allargata e adesso ce l’ho grazie a Giovanni”. A chi si riferisce quando parla di violenza psicologica e di terra bruciata fatta intorno?

Simona e Giovanni vogliono sposarsi, ma una data certa ancora non c'è

Ai due è stato poi ricordato che entrambi hanno ammesso di essersi “salvati a vicenda”. In proposito Terzi ha commentato: “Un mese prima di conoscere Simona è morta la mia prima moglie, la mamma di Lodovico. Arrivavo da dei fallimenti giganteschi. Io che sono astemio mi scolai a canna una bottiglia di vino. Mi sentii male e dissi: spero di non risvegliarmi. Poco dopo è arrivata lei”. La Ventura ha continuato: “Io mi ero finalmente liberata da una relazione, ero tornata single ed erano rimaste le macerie. In quel momento è arrivato lui”.

Simona invece con le ex di Giovanni sembra non avere problemi: “Io con l’ex moglie, Silvia, ho un ottimo rapporto, siamo molto amiche”.