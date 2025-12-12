Wanda Nara fa festa in tv, con gli amici e poi a cena coi figli per i 39 anni compiuti: foto

Tantissime torte per la showgirl argentina, ex di Mauro Icardi: lei condivide tutto

“Il mio compleanno felice”, scrive nel post sul social in cui mostra gli scatti e le immagini del grande giorno

Ha spento le candeline lo scorso 10 dicembre. Wanda Nara per il suo compleanno fa le cose in grande, come sempre. La showgirl celebra i 39 anni e fa festa in tv, con gli amici e poi a cena con i tre figli maschi e altri intimi. Per lei tantissime torte, come svela sul social, condividendo foto e immagini del grande giorno.

L’argentina nel suo post scrive: “Il mio compleanno felice”. Si fa vedere con Valentino, 17 anni il prossimo 25 gennaio, Constantino, che il 18 dicembre compirà 15 anni, e Benedicto, 13 anni, avuti dall’ex marito Maxi Lopez. I ragazzi li ha visti la sera, quando ha accolto i suoi ospiti ristretti al ristorante scelto. Prima, però, c’è già stato molto…

Prima celebra a MasterChef Argentina

Wanda le sue prime candeline le spegne in televisione, a MasterChef Argentina, sulla rete Telefe e dove, in questa edizione, ha tra i concorrenti proprio Maxi, l’ex consorte con cui è tornata in ottimi rapporti. E’ al timone della famosa trasmissione dal 2023, nel suo Paese l’ex opinionista del GF Vip italiano è una vera celebrità.

Nel pomeriggio poi la showgirl coinvolge il suo team

Nel pomeriggio c’è un’altro party con il suo incredibile team: per questa occasione il dolce che ha tra le mani è a forma di cuore con Hello Kitty su. La foto di gruppo con le persone che la seguono professionalmente è immancabile e la immortala sorridente e gioiosa.

La sera arriva il party con i suoi ragazzi e le persone più intime

La lunga giornata si conclude con la cena elegante accanto ai propri cari. L’ex moglie di Mauro Icardi lascia alle spalle le polemiche. Negli scatti non ci sono le figliolette avute dall’ex bomber dell’Inter, Francesca, nata il 19 gennaio 2015, e Isabella, nata il 27 ottobre 2016. E’ probabile siano rimaste dal papà o che, a causa degli accordi tra i due dopo la guerra che si sono fatti, le sia proibito condividere immagini delle piccole, come anche allo sportivo.