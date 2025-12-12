''E’ un legame vero, vivo'': Andrea Delogu fa una dichiarazione a Nikita Perotti

La conduttrice 43enne svela quel che significa per lei il legame costruito col danzatore 21enne

“So dirvi che è puro e che non permetteremo finisca con Ballando”, svela

Andrea Delogu decide di rispondere a chi, subissandola di domande, le chiede la natura del suo legame con Nikita Perotti. E’ una vera e propria dichiarazione d’amore, anche se lei non usa questa parola. “E’ un legame vero, vivo”, scrive.

Andrea Delogu fa una dichiarazione a Nikita Perotti: "E' un legame vivo"

La conduttrice 43enne pubblica uno scatto di lei e il ballerino 21enne, suo maestro a Ballando con le Stelle. “Ho i Direct pieni di ‘dimmi che vi amate'. Questa che state leggendo è una dichiarazione. Aggiungete voi la parola che preferite perché io posso solo descrivere quello che Nikita è per me, e quello che Nikita é, poi la definizione la sceglierete voi, perché quella che vorrei usare io ha tante sfumature e questo rapporto é una di queste sfumature e spero che duri per sempre", esordisce Andrea per fare chiarezza

"Nikita è arrivato nella mia vita come il maestro, un maestro molto giovane, ma un maestro molto più bravo di chi é meno giovane. E' arrivato facendo tv, avevamo dei ruoli ben definiti, un percorso da affrontare che speravamo fosse più lungo possibile ma che sapevamo 'di lavoro’ - prosegue Delogu - Nikita ha il senso del dovere e del rispetto che gli riempie gli occhi, ha sudato ogni centimetro di questa sua giovane carriera e non è stato facile nulla. I primi giorni gli chiesi a che giochi giocava e con che console, lui mi rispose: ‘Non ho tempo per giocare’ e io mi sentii una cretina perché a casa ne avevo due e le risposte dovevano essere invertite in un rapporto normale”

Andrea aggiunge: ”Non è facile alla fiducia, ma è facilissimo alla gentilezza e all'ascolto. Ho dovuto penare per sapere qualcosa di lui, (che non scriverò qui, fan di NKP, voi lo amate anche per la sua riservatezza lo so) e ho dovuto aspettare per dire qualcosa di me che non fosse già 'di tutti', perché avevo da sempre paura di far vedere le fragilità e non sapevo se stavamo facendo tv o amicizia. Poi la danza è vero, unisce, ti stritola e ti fa sentire dalla stella parte del mondo, della vita, dei sentimenti”.

Il loro legame è diventato più forte quando Andrea ha tragicamente perso il fratello 18enne a causa di un incidente in moto. "Avevo già cominciato ad abbracciarlo perché ne sentivo il bisogno e non perché fosse in una coreografia, avevo iniziato e poi è successo che la mia vita è cambiata per sempre, tutto si è fermato attorno a me, tranne le mie persone, quelle che con me avevano già vissuto, gioito, quelle a cui devo qualcosa di umano e loro a me, quelle del 'un legame costruito’”, dice Andrea.

“Io e Nikita non ci dovevamo nulla, doveva essere tv e invece è arrivato solo per esserci, per essere insieme a quelle persone lì, e da quel momento è cambiato tutto. E’ un legame vero, vivo di due mondi diversi e lontani che fanno il tifo l'uno per l'altra e che si somigliano fin troppo. Voi chiedete di definirlo, so dirvi che è puro, e che non permetteremo finisca con Ballando”, sottolinea l’artista.

Delogu conclude: "E non ho usato mai quella parola lì, quei sentimenti lì, in questo post, la parola più importante, non l’ho usata non perché non faccia parte dei nostri colori, ma perché non voglio che quello che ho scritto diventi facilmente un titolo di giornale e che sminuisca un affresco fatto di colori e sfumature, trasformandolo in un francobollo. Ora Nikita sicuramente starà dormendo perché ieri ha fatto tardi per finire di limare la coreografia di sabato e per giocare a MarioKart (si è scoperto portato) e :verrà da me per pranzare e mi dirà 'Ballerina mia guarda che casino che hai combinato, di nuovo' e io riderò, di nuovo. A sabato bellezze faremo un modern e volerò".