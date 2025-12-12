La produttrice 51enne e il danzatore 41enne si siedono con gli amici da Bettola Siciliana

“Bellissima serata”, commenta l’ex ballerino di Ballando con le Stelle

Inseparabili, vanno in trasferta per lavoro a Milano. Sonia Bruganelli e Angelo Madonia ne approfittano per vedere gli amici: vanno a cena con altri due famosi volti vip. Si accomodano al tavolo con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Con le due coppie anche un altro intimo.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia in trasferta a Milano vanno a cena con altri due famosi volti vip: ecco chi c’era con loro

L’allegra comitiva sceglie di gustare i piatti di Bettola Siciliana, il ristorante aperto da Luna Berlusconi, nipote di Silvio e figlia di Paolo, insieme allo chef Vittorio Vaccaro, suo marito. Il locale è in zona Porta Romana. I piatti che assaggiano esaltano tutti.

La produttrice 51enne e il danzatore 41enne si siedono da Bettola Siciliana con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

“Bellissima serata”, commenta l’ex ballerino di Ballando con le Stelle condividendo alcune immagini della serata nelle sue IG Stories. Anche Giulia posta molto della cena e ironizza con la 51enne: “Ci faranno sante”. I loro uomini, il 41enne e il 35enne che hanno accanto, sono molto esigenti. Ma loro ne sono entrambe innamoratissime.

“Bellissima serata”, commenta l’ex ballerino di Ballando con le Stelle

Il tempo trascorre in fretta, l’atmosfera è festosa. La Bruganelli e la Salemi si ritrovano e ne sono felici. Il loro legame è diventato più stretto grazie al GF Vip: l’ex moglie di Paolo Bonolis era l’opinionista fissa del reality, l’influencer la ‘voce del web’ in studio, dopo essere stata lei stessa nella Casa nell’edizione andata in onda tra il 2020 e il 2021, quella in cui si è legata all’ex velino Pierpaolo, da cui il 10 gennaio 2025 ha avuto Kian.