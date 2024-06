Wanda Nara e Mauro Icardi festeggiano il decimo anniversario in Italia con le due figlie più piccole: ecco cos'hanno fatto

Il calciatore 31enne e la moglie 37enne a Roma insieme a Francesca e Isabella, 9 anni e 7 e mezzo

Gli altri tre figli dell’argentina, Valentino, Constantino e Benedicto, col papà Maxi Lopez

Valentino, 15 anni, Constantino, 13 e mezzo, Benedicto, 12 sono col papà, Maxi Lopez. Wanda Nara e Mauro Icardi festeggiano il decimo anniversario in Italia con le due figlie più piccole. Il calciatore 31enne e la moglie 37enne scelgono Roma e si divertono insieme a Francesca e Isabella, 9 anni e 7 e mezzo.

I due argentini con le pargolette si regalano una visita al Colosseo, poi ai Fori Imperiali. Fanno tappa anche a San Pietro, Castel Sant’Angelo e Fontana di Trevi. Sul social condividono le foto del loro viaggio. Sono felicissimi. Per la coppia arriva anche un magnifico dolce a forma di cuore, tutto rosso, con sopra scritto “Amore vero”.

Maurito dedica alla moglie parole dolcissime sul social. “Oggi, mentre celebriamo un decennio di matrimonio, mi ritrovo a riflettere sull’incredibile viaggio che abbiamo condiviso. Questi dieci anni sono stati una testimonianza di amore, pazienza e crescita, e ogni momento è stato prezioso al tuo fianco”, scrive.

“Ricordo il giorno in cui ci siamo sposati come se fosse ieri. La felicità che ho provato quando ho camminato verso di te e vederti con quel sorriso che illumina il mio mondo continua a essere uno dei momenti più preziosi della mia vita. Da quel giorno abbiamo costruito una casa piena di risate, amore e, soprattutto, una famiglia meravigliosa”, prosegue il giocatore.

“Sei una madre straordinaria - aggiunge Icardi - Vedere come ti prendi cura e ami i nostri figli mi riempie di ammirazione. Hai una tenerezza che non conosce limiti e una forza che mi ispira ogni giorno. I valori e la gentilezza che infondi nei nostri piccoli riflettono la persona incredibile che sei”.

L’ex bomber dell’Inter pensa che l’amore sia l’essenza della vita e continua: “Ogni giorno sono grato di averti al mio fianco. Il tuo sostegno incondizionato nei momenti difficili e la tua gioia contagiosa nei momenti felici rendono la vita un viaggio bello e appagante. Sei la mia partner, la mia confidente e la mia migliore amica. In te ho trovato un amore che trascende il tempo e le parole”.

“Questi dieci anni sono solo l’inizio. Sono emozionato per tutto ciò che il futuro ci riserva, per tutti i sogni che dobbiamo ancora realizzare e per i momenti che condivideremo ancora. Grazie per essere quello che sei, per amarmi come fai e per essere il pezzo più importante della nostra famiglia - conclude Mauro - Ti amo più di quanto le parole possano esprimere e mi sento fortunato per ogni giorno che trascorriamo insieme. Per altri dieci anni e molti di più, ti prometto il mio amore eterno, la mia dedizione e la mia infinita gratitudine”. In un post scriptum precisa la curiosa coincidenza: "Casualità della vita, stiamo festeggiando nella Città Eterna, Roma/Amor”.