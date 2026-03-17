A Non Lo Faccio X Moda, il podcast di Giulia Salemi, torna a parlare dello scontro con la 51enne

Tutto iniziò quando la 64enne era concorrente a Ballando con le Stelle e l’altra giudice: era il 2017

Alba Parietti lo ammette senza filtri: non pensa diventerà mai amica di Selvaggia Lucarelli, anche se ci sono alcune battaglie dell’altra che condivide. “Non credo”, sottolinea lapidaria a Giulia Salemi nel podcast dell’influencer e conduttrice italo-persiana Non Lo Faccio X Moda.

''Non credo'': Alba Parietti non pensa diventerà mai amica di Selvaggia Lucarelli, con cui è finita in tribunale

“Con Selvaggia siamo finite in tribunale. Com’è finita? Pari e patta”, spiega Alba. La Salemi ricorda le parole di Alba sulla ‘rivale’: “La trovo una persona intelligente, ma l’intelligenza si vede anche nella sua applicazione, l’applicazione, in questo caso, è sputtanare continuamente il prossimo”. “Beh, mi sembra che ho già detto tutto”, replica la 64enne.

“Dopo 5 anni di tribunale ci hanno detto che se non ci facevamo causa sarebbe stato meglio - precisa la showgirl - Abbiamo perso soldi e tempo, lo abbiamo fatto perdere anche ai giudici. E’ finita pari perché sostanzialmente, hanno detto che lei mi aveva provocato e io avevo reagito in maniera esagerata, però, dato che la provocazione era stata forte, ero giustificata”. Tutto era iniziato quando Alba era concorrente di Ballando con le Stelle e l’altra giudice: era il 2017.

A Non Lo Faccio X Moda, il podcast di Giulia Salemi, torna a parlare dello scontro con la 51enne

Giulia le domanda se condivida alcune battaglie della Lucarelli: “Ne condivido molte! Per questo mi dispiace che l’applicazione poi vada anche su cose così. Mi piacerebbe che ci fosse un po’ meno dispersione di energia e fosse concentrata su cose più serie di cui lei, peraltro, sa occuparsi”. “Magari un giorno diventerete amiche”, replica la Salemi. “Non credo”, controbatte Alba. E’ perentoria, la sua intervistatrice ride e sul tema “Selvaggia” la chiude qui.