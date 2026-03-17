L’ex vincitrice del talent show debutta nel corpo di ballo della superstar spagnola 33enne

La prima è a Lione, nella cornice della LDLC Arena: la 23enne conquista il pubblico

Il suo destino è molto simile a quello di Giuseppe Giofrè, che ora danza con Jennifer Lopez e tante altre superstar internazionali. Giulia Stabile vola dal palco di Amici al Lux Tour da sogno di Rosalìa, cantante spagnola 33enne amata in ogni angolo del pianeta. L’ex vincitrice del talent show debutta nel corpo di ballo dell’artista: la prima è a Lione, nella spettacolare cornice della LDLC Arena. La 23enne conquista il pubblico e porta la sua energia.

Giulia Stabile come Giuseppe Giofrè: dal palco di Amici al Lux Tour da sogno di Rosalìa, guarda

Per Giulia, che ha trionfato nella 20esima edizione del talent show di Maria De Filippi, è un sogno che si realizza. Diventata ballerina professionista ad Amici, si è presa anche il posto da conduttrice a Tu Sì Que Vales, anche se non da sola. Ma Rosalìa era la sua beniamina assoluta.

L’ex vincitrice del talent show debutta nel corpo di ballo della superstar spagnola 33enne

La prima è a Lione, nella cornice della LDLC Arena: la 23enne conquista il pubblico

La Stabile condivide un video del giugno 2023. Dopo un concerto dell’artista le sue parole erano sognanti: “Ho pianto tutto il tempo perché oltre all'emozione di vedere la mia idola, avevo anche molta tristezza... voglia di stare anche io lì sul palco con lei. Ma ho la consapevolezza di non esserci e so che non sarà facile, se non impossibile, arrivarci”. Ce l’ha fatta.

Il tour continuerà in tutto il mondo: Giulia è felicissima

Il tour la porterà in giro per tutto il mondo: da Barcellona a Miami, da Berlino a Toronto fino a Rio De Janeiro, passando per Milano il 25 marzo. “Che emozione vedere Giulia realizzare uno dei suoi grandi sogni, ballare per Rosalía! Vola Giulietta”, sottolinea Rudy Zerbi sul social. Lei replica: “Sei sempre presente”. Ad Amici tutti fanno il tifo per lei.