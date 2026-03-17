Il toto-nomi per settimane ha infiammato i social grazie anche agli indizi degli autori del programma

La prima puntata andrà in onda sabato 21 marzo su Canale 5: le squadre sono agguerrite e pronte

Amici 25 al via. La prima puntata andrà in onda sabato 21 marzo su Canale 5: le squadre sono agguerrite e pronte. L’unica incognita rimasta finora era quella legata a chi avrebbe giudicato i ragazzi in gara. Il toto-nomi per settimane ha infiammato i social grazie anche agli indizi degli autori del programma seminati in vari post e nelle Storie. Ora i giudici del Serale sono stati finalmente svelati. Adnkronos mette nero su bianco i nomi dei famosi che giudicheranno gli allievi del talent show di Maria De Filippi.

Amici 25 al via: svelati i giudici del Serale, ecco chi giudicherà gli allievi del talent show di Maria De Filippi. Una delle new entry è Alessandro Cattelan

Stando all’agenzia stampa il mistero è risolto: “La giuria del serale di Amici 25 sarà composta da Alessandro Cattelan, Gigi D'Alessio, Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio". All’inizio gli indizi erano generici: un collezionista di modellini d'aereo, un amante di New York, un portafortuna di SpongeBob e un elefantino da Nuova Delhi. Poi sono arrivati quelli che non lasciano più dubbi.

L'altra è Gigi D'Alessio

Confermata Elena D'Amario

“Una borsetta rossa, chiaro riferimento allo stile iconico di Cristiano Malgioglio; l'uncinetto, hobby che la ballerina Elena D'Amario usa per alleggerire la tensione; i cavalli, grande passione di Alessandro Cattelan; e infine, le scarpe bianche e nere, che rimandano a quelle indossate da Gigi D'Alessio il 14 febbraio 2011 durante la sua esibizione al Radio City Music Hall di New York”, sottolinea Adnkronos. La formazione, stavolta, sarà a quattro. Per Maglioglio e D’Amario è una riconferma, Cattelan e D’Alessio sono le new entry.

Confermato pure Cristiano Malgioglio

Novità anche per le squadre. La storica coppia dei "CuccaLo" non ci sarà: Lorella Cuccarini è in coppia con Veronica Peparini. Le due hanno 5 allievi: il canto rappresentato da Michele, Angie e Lorenzo. Il ballo vede invece protagonisti Alex e Simone. Emanuel Lo sarà insieme ad Anna Pettinelli. Anche questa coppia avrà 5 talenti. I cantanti scelti sono Gard, Opi e Valentina, mentre la danza è affidata a Kiara e Alessio. L’unica certezza rimane la coppia formata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Hanno la squadra più numerosa con ben sette elementi. Nel canto ci sono Elena, Riccardo, Plasma e Caterina, mentre per il ballo si esibiranno Emiliano, Nicola e Antonio.