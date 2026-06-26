Ieri, 25 giugno, la celebrazione e l’ex velina non nasconde la sua gioia: “Sono troppo felice”

Flavio Montrucchio, con cui è sposata dal 2003 e da cui ha avuto due figli, la lascia a bocca aperta

“Sono troppo felice”, sottolinea nelle sue Storie. Alessia Mancini svela la sorpresa del marito per i suoi 48 anni. Ieri, 25 giugno, la celebrazione e l’ex velina non nasconde la sua gioia. Flavio Montrucchio, con cui è sposata dal 2003 e da cui ha avuto due figli, Mya, 18 anni, e Orlando, 11, la lascia a bocca aperta. “Devo uscire sempre la mattina del mio compleanno!”, chiarisce ancora. Al suo rientro trova nel patio di casa un bellissimo allestimento con palloncini dai colori pastello e il numero degli anni compiuti e una gustosa torta.

''Devo uscire sempre la mattina del mio compleanno!'': Alessia Mancini svela la sorpresa del marito per i suoi 48 anni

“Sono tornata a casa… Guardate… Sorpresa! La festa continua! Devo uscire sempre la mattina del mio compleanno, così, quando torno, trovo le sorprese e mio marito ai fornelli”, fa notare nel video condiviso.

Flavio Montrucchio, con cui è sposata dal 2003 e da cui ha avuto due figli, la lascia a bocca aperta

Ieri, 25 giugno, la celebrazione e l’ex velina non nasconde la sua gioia: “Sono troppo felice”

Il 51enne sta cucinando, è un affascinante re del barbecue. Flavio ha preparato una grigliata composta da bruschette, verdure e salsicce. “Un pranzetto preparato con amore”, dice lei.

La showgirl aveva festeggiato già al Padel Club a mezzanotte e un minuto

Pure in questo caso tutto era accaduto senza che ne sapesse nulla

Alessia aveva festeggiato già al Padel Club a mezzanotte e un minuto. Anche in questa occasione tutto era arrivato a sorpresa. Ma il giorno del compleanno, oltre al pranzo preparato da Montrucchio, si concede anche una serata a cena fuori. E’ davvero raggiante e appagata dal suo compagno di vita e i suoi figli.