La 43enne a Ballando con le Stelle aveva versato lacrime per la fine dell’amore dopo 4 anni

E intanto c’è chi lancia il gossip sul presunto flirt tra la conduttrice e il maestro con cui danza 30enne Luca Favilla

Andrea Delogu potrebbe vivere un ritorno di fiamma con l’ex Luigi Bruno: Diva e Donna mette in copertila la paparazzata della 43enne col modello 26enne, con cui pareva definitivamente finita. Gli scatti rubati li immortalano complici per le vie di Roma. La conduttrice approfitta di una pausa dalle prove di ballo per incontrarsi con lui. I fotografi appostati li seguono, Bruno e la Delogu non fanno nulla per nascondersi agli obiettivi: tutto è alla luce del sole.

Andrea Delogu paparazzata con l'ex Luigi Bruno: ritorno di fiamma col modello 26enne?

Forse è un appuntamento solo per vedere chi è stato un compagno di vita per ben quattro anni. Andrea a Ballando con le Stelle aveva versato lacrime nella sua clip parlando del legame spezzato. “La mia relazione è finita da poco. E’ finita, non c’è un’opzione che possa tornare”, aveva detto.

“E’ stata una storia nascosta per molto tempo, quando è venuta fuori la nostra relazione è chiaro che la differenza d’età ha fatto discutere. Noi siamo stati insieme quattro anni e mi hanno chiesto solo di quello. Io mi sono innamorata di una persona, non di un’età. Anzi, all’inizio ero purtroppo una di quelle persone che si erano bloccate perché la differenza d’età era troppa, 16 anni no… poi però mi sono resa conto che ero una deficiente, perché siamo stati benissimo. E’ stata la seconda storia più lunga della mia vita e quella dove ho imparato di più. La storia che mi ha lasciato di più”, aveva aggiunto.

Il giornale li mostra anche prima di salutarsi: Luigi le regala una carezza dolcissima, poi si abbracciano calorosamente. Parla di un possibile riavvicinamento, mentre i gossip su un possibile flirt di Andrea col maestro con cui danza, Luca Favilla. Lei, però, sui social smentisce la storia col 30enne: sono sono buoni amici ‘di pista’.