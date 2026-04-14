Il 52enne è stato legato all’attrice 45enne per 15 anni: i due sono “grandi amici”

“Sua figlia mi ha dato un’altra prospettiva”, dice parlando della bimba avuta dall’artista nel 2022

Una paparazzata in cui erano immortalati mentre passeggiavano insieme aveva subito fatto gridare alla ‘reunion’. Niente affatto. Ospite del BSMT di Gianluca Gazzoli, Andrea Pezzi smentisce il ritorno di fiamma con Cristiana Capotondi. “Non stiamo insieme da 4 anni”, chiarisce il 52enne. E’ stato legato all’attrice 45enne per ben 15 anni. I due, nonostante l’addio, sono rimasti “grandi amici”. Lui ha anche potuto vivere la genitorialità, grazie alla figlia avuta dall’artista, Anna, nata nel 2022.

''Non stiamo insieme da 4 anni'': Andrea Pezzi smentisce il ritorno di fiamma con Cristiana Capotondi

“Non stiamo insieme da 4 anni, ma abbiamo condiviso la vita per 15 anni e siamo ancora grandi amici”, spiega il conduttore e imprenditore. “Il bilancio della mia vita privata è qualcosa su cui sto ancora ragionando - aggiunge l'ex Vj di Mtv - Al momento non mi manca la figura di una compagna di vita. Io mi sono innamorato di Cristiana per quello che era, non per altro”.

"L'ho conosciuta in aereo mentre andava a Milano per l'anteprima di ‘Notte prima degli esami’, in realtà poi mi sono reso conto che l'avevo incontrata già anni prima, quando era una bambina che recitava negli spot pubblicitari e venne ospite a Kitchen (il suo programma su Mtv ndr), e ricordo che era una bambina molto buffa”, racconta Andrea.

Il 52enne è stato legato all’attrice 45enne per 15 anni: i due sono “grandi amici”. “Sua figlia mi ha dato un’altra prospettiva”, dice parlando della bimba avuta dall’artista nel 2022

“Il mio più grande privilegio in tutta la nostra storia, essendole stato vicino quando ha avuto la bambina, è stato l'avere la possibilità di vedere, anche se dalla soglia della stanza, la genitorialità. Ho potuto vedere un amore che non avevo mai visto prima, che mi ha devastato per la sua bellezza, e non potevo immaginarlo”, sottolinea Pezzi, parlando della piccola avuta da Cristiana.

Lui prima non voleva sentir parlare di figli, ora qualcosa è cambiato: “Oggi questa è una cosa che non mi spaventa affatto. Questo è il grande dono che ha portato Cristiana nella mia vita. Sai quando si dice ‘ognuno arriva per un motivo nella tua vita’? Ecco, la bambina mi ha proprio devastato. Però Cristiana ha innestato il meccanismo del cambiamento e, dopo di lei, sua figlia mi ha proprio dato un'altra prospettiva”. E svela: "Mi ha chiamato lei dicendomi che era incinta, ma noi abbiamo un rapporto così, sai siamo stati tante cose in 15 anni: amante, fidanzato, marito, moglie, sorella, fratello, papà, mamma, sei tutto".