“Il nostro rapporto si è deteriorato a causa delle dipendenze”, confessa l’ex Miss Italia

La 63enne poi fa un appello alla ragazza 30enne, che nel 2024 era entrata in comunità e pareva stare meglio

Nadia Bengala in tv parla della figlia Diana Schivardi di cui non ha notizie da molto tempo. La ragazza 30enne a marzo 2024 era stata condannata a 10 mesi per aver cercato di rubare all’interno di alcune auto. Vittima della droga, a settembre dello stesso anno era entrata in comunità a curarsi e pareva stesse meglio. “Non la vedo da più di un anno”, svela l’ex Miss Italia a Caterina Balivo, ospite de La Volta Buona su Rai1.

''Non la vedo da più di un anno'': Nadia Bengala in tv parla della figlia Diana di cui non ha notizie

“Non so dove si trova mia figlia, cosa fa, non la vedo da più di un anno, ma voglio essere positiva. Lei ha chiesto di lasciarla libera perché ha 30 anni, non può vivere più in famiglia, e io lo capisco. Posso solo augurarmi che continui a inseguire i suoi sogni, che erano quello di ballare, quello di disegnare abbigliamento sportivo. E spero che le persone che ha vicino, se le vogliono bene, non la allontanino dalla famiglia”, confida Nadia.

Stando al suo racconto, Diana dovrebbe essere stata per un periodo in Svizzera, ora sarebbe rientrata a Roma. La Bengala fa un appello: “Dovrebbero convincerla a tornare vicino alla sua famiglia”. La Balivo le domanda se possa essere stata plagiata. Nadia rimane cauta: “Non mi fare dire cose che non voglio dire e che non posso dire”.

“Il nostro rapporto si è deteriorato a causa delle dipendenze”, confessa l’ex Miss Italia. La 63enne poi fa un appello alla ragazza 30enne, che nel 2024 era entrata in comunità e pareva stare me

L’ex reginetta sul legame con Diana dice: “Negli ultimi anni il nostro rapporto si è deteriorato. Lei ha un papà che c’è stato, poi si è defilato perché non accettava che lei potesse avere una problematica... le dipendenze. Lui non accettava le dipendenze di nostra figlia, non ne voleva sapere e se ne è andato”. Arriva pure un messaggio direttamente per la figlia: “Amore io ti amo, spero solo che tu stia bene e che sia felice. Sii forte, c’è tanta gente che ti vuole bene, altri no. Ma la tua famiglia ti vorrà sempre bene”.