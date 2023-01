Andreas Muller in lacrime in tv parlando della compagna Veronica Peparini: ''Difficile non essere il padre dei suoi figli''

Il 26enne si commuove fortemente, anche la 51enne emozionata

I due stanno insieme da 6 anni: “Nonostante i litigi stiamo ancora qua”

Veronica Peparini e Andreas Muller raccontano il loro amore in tv. A Verissimo il ballerino 26enne si commuove fino alle lacrime parlando della compagna 51enne e ammette: “E’ difficile non essere il padre dei suoi figli”.

L’ex professoressa di Amici ripercorre la sua carriera e l’esperienza nel talent. In studio poi arriva Andreas, a cui è legata da sei anni. La loro storia è iniziata “dopo che è finito il mio percorso da allievo nella scuola”, chiarisce il danzatore, che ha vinto un’edizione dello show di Maria De Filippi.

“All'inizio tutti e due non ci pensavamo, perché la situazione era difficile, nessuno dei due pensava che avrebbe avuto seguito dopo, ma è vero che se una cosa deve accadere accade, anche se ci sono tante cose contro, alla fine se deve andare va”, spiega Veronica. Andreas aggiunge: "Ammettere che ci sono dei litigi è importante, ma se nonostante quelli siamo ancora qua, vuol dire che qualcosa di forte c'è".

Muller vedendo le foto dei figli di Veronica, Daniele, 15 anni, e Olivia, 10, che la coreografa ha avuto dall’ex marito Fabrizio Prolli, si emoziona fortemente, gli occhi si riempiono di lacrime. “Con loro c’è un rapporto di alti e bassi. Voglio tanto bene a entrambi e ovviamente non essere il padre è difficile nel bene e nel male, cerco di esserci ecco, se serve, non voglio forzare niente, non mi intrometto mai troppo, nelle decisioni, nelle organizzazione. Però se hanno bisogno di me, ci sono”, rivela. “E’ un ruolo complicato, soprattutto per una persona sensibile come lui, i rapporti si evolvono nel tempo, in alcuni casi si complicano, poi ci si ritrova, però non è semplice”, spiega la compagna.