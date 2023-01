Noemi Bocchi, a Dubai con Totti, si mette in posa con le altre wag: foto

L’ex in tv le si scaglia contro, la 34enne non replica: la vita dorata nell’emirato

Col 46enne al Footgolf Tournament insieme ad altre vecchie glorie del calcio

Noemi Bocchi sorride e fa la linguaccia sul social. La 34enne, compagna di Francesco Totti, si mette in posa con le altre wag. Tornata a Roma insieme all’ex capitano della Roma e i figli dopo la lunga vacanza tra Miami e i Caraibi, è subito volata via con lo sportivo, a Dubai. Il 46enne è stato invitato a partecipare al Footgolf Tournament insieme ad altre vecchie glorie del calcio, Noemi non poteva lasciarlo solo neppure stavolta.

Noemi Bocchi, a Dubai con Totti, si mette in posa con le altre wag

L’ex marito, Mario Caucci, l’attacca frontalmente in tv dipingendola come un’arrampicatrice sociale pronta a tutto pur di raggiungere lo status desiderato, la Bocchi non replica, non ancora almeno. Sul social condivide pezzetti della sua vita dorata nell’emirato, tra partite di padel, sport che adora, come chiarisce nel suo profilo Instagram ora non più privato, tintarella al mare e serate mondane.

La 34enne insieme alle altri mogli di ex calciatori nell'emirato

E' partita col 46enne impegnato a partecipare al Footgolf Tournament insieme ad altre vecchie glorie del calcio

Noemi in spiaggia mostra il fisico tonico e sensuale, per la sera si mette in ghingheri per i party eleganti. Rimane ancora poco social, ma ci pensano le altre wag con cui trascorre le giornate a svelare la sua routine quotidiana: con lei ci sono Benedetta Balleggi, moglie di Luca Antonini, Alessia Serafini, sposata con Christian Zaccardo, Barbara Puccetti, moglie di Dario Marcolin, e alcune altre. Da 'new entry' si sente perfettamente a suo agio: nessun imbarazzo. E' legata ufficialmente a Totti da un anno: è stato proprio l'ex calciatore a dire che la loro storia è iniziata a Capodanno 2022.