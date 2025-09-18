Anna Tatangelo al sesto mese continua ad esibirsi col pancione sempre più enorme: guarda

Abito color argento e tantissima energia sul palco alla Festa del Crocifisso a Marcianise

Ancora non si ferma, anzi. Anna Tatangelo al sesto mese continua ad esibirsi col pancione sempre più enorme. La cantante 38enne al suo concerto in occasione della Festa del Crocifisso, a Marcianise, in provincia di Caserta, indossa un lungo abito a canottiera color argento. Sfoggia con grande disinvoltura le forme da mamma sul palco: piena di energia, sorridente e bellissima, intona le sue canzoni, coinvolge il pubblico e balla. E’ incontenibile.

Anna, proprio come ha fatto pure la sua collega Alessandra Amoroso, con la gravidanza ha deciso di portare avanti il suo lavoro e non rinunciare agli impegni già presi. Col tour si fermerà a novembre, un mese prima della nascita della sua secondogenita, Beatrice, frutto dell’amore col compagno Giacomo Buttaroni. La pausa durerà fino ad aprile 2026. L’artista di Sora è anche madre di Andrea, avuto dall’ex Gigi D’Alessio, 15 anni.

E’ raggiante mentre canta con accanto la sua gente: le fan gioiscono nel vederla così in forma: amano i suoi brani e la sua voce. Anna si sente bene, è felice. A dicembre finalmente abbraccerà la figlioletta che porta in grembo. Nessuna crisi con Giacomo, come si era vociferato. “Le voci corrono ma la realtà è un'altra. Siamo felici e innamorati - ha detto ospite a Verissimo - Sono stata sempre abituata a giustificarmi e parlare della mia vita privata, questa volta voglio tenere tutto privato. Giacomo non vuole avere niente a che fare con il mondo dello spettacolo. Lui ha i miei stessi valori. Ci siamo trovati. Ha scalfito alcuni lati che si erano un po’ induriti, ero diventata cinica su molte cose, mi ha fatto ricredere su tante cose. Quando le cose le tieni per te, sono più pure e intense”.