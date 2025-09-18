Ignazio Moser mostra gli addominali scolpiti e rivela quanto pesa: sempre più sportivo prima della nascita della figlia, poi tutto cambierà. Guarda

Il 33enne mostra il suo peso sulla bilancia: “Era dai tempi dell’Isola che non scendevo così tanto sotto i 100 kg”

La moglie Cecilia Rodriguez darà alla luce Clara Isabel verso la fine di ottobre

E’ fiero del suo fisico asciutto, senza l’ombra di un filo di grasso. Ignazio Moser si fotografa davanti allo specchio. Nelle sue Storie mostra gli addominali scolpiti e rivela quando pesa ai follower. E’ sempre più sportivo prima della nascita della figlia Clara Isabel, che Cecilia Rodriguez metterà al mondo a fine ottobre. Poi tutto cambierà, come aveva detto lui stesso.

Ignazio Moser mostra gli addominali scolpiti e rivela quanto pesa: sempre più sportivo prima della nascita della figlia, poi tutto cambierà

Il 33enne mostra il suo peso sulla bilancia: 96,2 chilogrammi. “Era dai tempi dell’isola che non scendevo così tanto sotto i 100 kg”, sottolinea Nacho, facendo riferimento alla sua partecipazione come concorrente all’Isola dei Famosi. Era il 2021.

Moser, figlio del famosissimo ciclista Francesco, è da quando è nato che ha un’incredibile passione per lo sport. Seguendo le orme del papà, ha provato con la due ruote l’agonismo, poi ha cambiato strada, ma senza mai abbandonare il mezzo. Ad agosto scorso ha partecipato col fratello maggiore Carlo (ha anche una sorella, Francesca) a una gara di Triathlon, una disciplina sportiva multidisciplinare che combina nuoto, ciclismo e corsa in un’unica competizione. In quell’occasione aveva detto: “Tra due mesi diventerò padre. Intanto, posso dire che questa sarà l'ultima sfida pre-paternità. Poi avrò di sicuro meno tempo da dedicare allo sport, ma mi piacerebbe comunque proseguire”.