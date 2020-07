Jennifer Aniston è arrabbiata perché molte persone non indossano la mascherina che riduce fortemente le possibilità di contagio da Coronavirus. L’attrice 51enne, che vive in California, ha voluto fare un accorato appello affinché tutte le persone facciano il loro dovere e prevengano la diffusione della malattia, in modo da evitare inutili morti e anche la perdita di posti di lavoro. Pubblicando su Instagram una foto in cui appare con la mascherina che le copre bocca e naso, ha scritto: “Capisco che le mascherine possono essere fastidiose, ma non pensate che sia peggio che le attività siano costrette a chiudere? Che si perdano posti di lavoro? Gli operatori sanitari sono stremati. E tante vite sono state portate via da questo virus perché non stiamo facendo abbastanza”.

“Io credo davvero nella bontà di fondo delle persone e quindi penso che insieme possiamo farcela, ma ci sono molte persone che si rifiutano di prendere le necessarie precauzioni in modo da tenere al sicuro sé stessi e gli altri. Alcuni sembrano più preoccupati dei loro ‘diritti negati’ perché gli si chiede di indossare una mascherina. Questo semplice ed efficace rimedio è stato politicizzato, costando vite alle persone. Non dovremmo neanche stare a dibattere su questa cosa”, ha aggiunto.

“Sei ci tieni alla vita umana, per favore… indossa semplicemente una mascherina e incoraggia le persone che ti sono intorno a fare lo stesso”, ha poi concluso.

Scritto da: la Redazione il 1/7/2020.