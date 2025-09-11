Asia Nuccetelli, figlia di Antonella Mosetti, festeggia l'ultimo compleanno da ventenne con fidanzato e amici a Roma: guarda

Compie 29enne anni e organizza il party da Osteria Metropolitana, nel cuore di Roma Nord

E’ legata al campione di equitazione, che ha frequentato la Luiss, dal 2020

La sera prima una cena con la mamma e alcuni amici, il 10 settembre arriva la festa con il fidanzato Luigi Del Prete e i tanti amici. Asia Nuccetelli, figlia di Antonella Mosetti e l’ex marito Alex, festeggia l’ultimo compleanno da ventenne nel cuore di Roma Nord: organizza il party da Osteria Metropolitana.

Asia Nuccetelli, figlia di Antonella Mosetti, festeggia l'ultimo compleanno da ventenne con fidanzato e amici a Roma. In foto con Luigi Del Prete, con cui sta insieme dal 2020

L’ex gieffina vip sceglie un abito nero aderente e sensuale, arricchito da alcune trasparenze, e accoglie gli intimi, le persone a cui vuole più bene, nel locale. Sul suo account Instagram condivide tanti scatti che raccontano la serata allegra e spensierata che vive.

Compie 29enne anni e organizza il party a Osteria Metropolitana, nel cuore di Roma Nord

Asia sorride insieme alle persone a cui vuole bene

Si brinda, si mangiano gustose pietanze e si chiacchiera tantissimo. Arriva la torta, un delizioso millefoglie: sopra si legge: “29 anni di tanti Tik Tok”. Le candeline da spegnere sono solo sei, non chiarisce il perché.

Arriva la torta, un millefoglie

Sopra si legge: "29 anni di tanti Tik Tok"

La Nuccetelli è raggiante. Luigi, che ha frequentato la Luiss, campione di equitazione e amante dei cavalli, proprio come lei, è sempre al suo fianco. I due stanno insieme dal 2020. Lei, quando uscì allo scoperto insieme a lui, lo definì “l’uomo della mia vita”. Prima c’erano stati Gianfranco Battistini, dal 2017 al 2019 e un breve flirt, a seguire, col rapper Astol. Tra gli ex pure Federico Valducci. Ma è con Del Prete che ha trovato quel rapporto unico e maturo che le ha regalato tanta serenità.