Asia Nuccetelli, figlia di Antonella Mosetti, festeggia l'ultimo compleanno da ventenne con fidanzato e amici a Roma: guarda

- Compie 29enne anni e organizza il party da Osteria Metropolitana, nel cuore di Roma Nord
- E’ legata al campione di equitazione, che ha frequentato la Luiss, dal 2020
La sera prima una cena con la mamma e alcuni amici, il 10 settembre arriva la festa con il fidanzato Luigi Del Prete e i tanti amici. Asia Nuccetelli, figlia di Antonella Mosetti e l’ex marito Alex, festeggia l’ultimo compleanno da ventenne nel cuore di Roma Nord: organizza il party da Osteria Metropolitana.
L’ex gieffina vip sceglie un abito nero aderente e sensuale, arricchito da alcune trasparenze, e accoglie gli intimi, le persone a cui vuole più bene, nel locale. Sul suo account Instagram condivide tanti scatti che raccontano la serata allegra e spensierata che vive.
Si brinda, si mangiano gustose pietanze e si chiacchiera tantissimo. Arriva la torta, un delizioso millefoglie: sopra si legge: “29 anni di tanti Tik Tok”. Le candeline da spegnere sono solo sei, non chiarisce il perché.
La Nuccetelli è raggiante. Luigi, che ha frequentato la Luiss, campione di equitazione e amante dei cavalli, proprio come lei, è sempre al suo fianco. I due stanno insieme dal 2020. Lei, quando uscì allo scoperto insieme a lui, lo definì “l’uomo della mia vita”. Prima c’erano stati Gianfranco Battistini, dal 2017 al 2019 e un breve flirt, a seguire, col rapper Astol. Tra gli ex pure Federico Valducci. Ma è con Del Prete che ha trovato quel rapporto unico e maturo che le ha regalato tanta serenità.