''Le vicessitudini della vita ci hanno portato lontano'': l'ex velina Thais Wiggers rompe il silenzio sulla morte dell'ex fidanzato Paul Baccaglini a soli 41 anni

Il corpo senza vita dell’ex iena è stato trovato dall’attuale compagna nella casa in cui viveva a Segrate

Si sarebbe suicidato: era stato legato all’ex velina 39enne dal 2010 al 2018

Rompe il silenzio sulla morte dell’ex fidanzato. Affida alle sue IG Stories le parole sul decesso di Paul Baccaglini, scomparso a soli 41 anni. Thais Wiggers rivela: “Le vicissitudini della vita ci hanno portato lontano”. Il corpo senza vita dell’ex iena è stato trovato il 9 settembre mattina nella casa dove viveva a Segrate, alle porte di Milano, dall’attuale compagna. Stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe suicidato. La Procura di Milano indaga e ha disposto l’autopsia.

L’ex velina è stata legata a Paul dal 2010 al 2018. Dopo la rottura, in tv, sul legame spezzato aveva detto: “Non ci siamo fatti cattiverie, mai. Neppure ora. Perché il nostro rapporto non è mai stato un rapporto di sofferenze. Quindi adesso c’è il dispiacere ma non il dolore. Soffri per la fine di una storia se una persona ti fa del male, ma noi non ce ne siamo mai fatti”. La loro era stata una scelta presa di comune accordo. Lei all’epoca era già madre di Julia, avuta nel 2008 dall’ex Teo Mammucari, con cui ha avuto una relazione dal 2006 al 2009.

La Wiggers adesso che Baccaglini non c’è più desidera ricordarlo e su Instagram scrive: “Purtroppo le vicissitudini della vita ci hanno portato lontani... Nonostante non ci sentivamo più da anni, restavano comunque i bei ricordi di un periodo intenso e importante passato insieme”. Poi aggiunge: “Le mie condoglianze e un abbraccio stretto alla famiglia. Rip, Paul Baccaglini”.