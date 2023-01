Aurora Ramazzotti ha paura del parto: ''Non avevo pianificato un figlio''

La primongenita di Michelle Hunziker spiega di temere il momento in cui entrerà in sala operatoria

E’ circa al sesto mese di gravidanza, il parto dovrebbe essere intorno a marzo

Aurora Ramazzotti ha ammesso di temere il momento in cui dovrà entrare in sala operatoria per partorire il suo primo figlio. La 26enne, che è figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ha parlato della sua gravidanza rispondendo alle domande dei follower social. Ha anche ammesso di aver accolto la notizia della dolce attesa con un po’ di “incoscienza”. Pare di capire che il bimbo (si tratta di un maschietto) non fosse stato pianificato.

Aurora Ramazzotti, 26 anni, è incinta del suo primo figlio e ha spiegato di aver intrapreso la gravidanza con un po' di sana incoscienza

Un utente le ha domando se “voleva davvero avere un figlio in questo momento della sua vita”. Lei ha risposto: “Non credo ci sia un momento gusto o sbagliato per fare una cosa così, forse un momento ‘migliore’ ma comunque ogni fase della vita trovo porti con se difficoltà diverse che potrebbero ostacolare una decisione così importante. È talmente grande da necessitare a mio avviso di un po' di sana incoscienza”.

Aurora con il compagno e futuro papà del suo bambino, Goffredo Cerza, 26 anni

“Non sono mai stata una che ama pianificare meticolosamente il futuro, preferisco accoglierlo così come viene. E ho avuto la fortuna di trovare qualcuno che la vede come me (ovvero il compagno Goffredo Cerza, ndr)”, ha poi aggiunto.

Il post con cui Aurora ha spiegato come ha accolto la notizia di essere incinta

Infine quando le è stato chiesto se abbia paura del parto, Aurora ha risposto in maniera molto onesta di stare facendosela sotto. “Mi ca*o sotto”, ha ammesso.