Tiziano Ferro inaugura il 2023 con una foto insieme alla figlia: guarda che tenerezza

Il cantante pubblica uno scatto con Margherita per fare gli auguri di buon anno nuovo

A Natale aveva condiviso invece un’immagine con il maschietto, Andres

Tiziano Ferro ha fatto gli auguri di buon anno nuovo insieme alla figlia femmina, Margherita. Il cantante originario di Latina, ma ormai residente a Los Angeles da anni, ha condiviso su Instagram una tenera immagine in bianco e nero in cui appare con la bimba di cui è diventato papà circa un anno fa. Vicino alla foto, dove appare sorridente mentre la piccola gli tocca il naso, ha scritto: “Vi auguro un 2023 in cui possiate sentirvi protetti. E felici. Vi voglio bene: buon anno! (Per par condicio questa volta, nella foto c’è Margherita)”.

Tiziano Ferro, 42 anni, con la figlia Margherita: la tenera foto è stata pubblicata per fare gli auguri per un felice 2023 ai suoi follower social

A Natale infatti Tiziano aveva pubblicato una foto insieme ad Andres, il figlio maschio di cui è genitore insieme al marito Victor Allen, sposato nel 2019.

Recentemente durante un periodo passato in Italia, Tiziano ha raccontato a ‘Verissimo’ del suo ruolo di genitore. Ha detto: “E’ come se fossi nato per fare il papà. Quando li ho presi in braccio la prima volta, non ho avuto un attimo di esitazione. È come se sapessi già cosa fare”.

Al settimanale ‘Grazia’ ha invece parlato delle canzoni che ha dedicato ai figli. “A Margherita ‘Mi rimani tu’, mentre ad Andres ‘A parlare da zero’. La cosa magica è che le ho scritte quando loro ancora non c’erano. Le ho scritte immaginandoli. E li ho beccati al cento per cento”, ha affermato.

“In ‘Mi rimani tu’ dico: ‘Tanto comunque lo decidi sempre tu dove si va’. E Margherita è proprio così. Ha la testa dura. E’ una femmina alfa. E’ una che comanda. Invece il piccolo è introverso e chiuso. Ha uno spirito soave, dolce, da osservatore. Mi ricorda me da piccolino”, ha aggiunto.