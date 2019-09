Caterina Balivo si lancia in cinque giorni di dieta mima digiuno anti tumorale. La conduttrice sul social, nelle Instagram Stories, precisa che non è un regime alimentare che serve per perdere peso, ma per purificare l’organismo e prevenire il cancro. Negli studi Rai di “Vieni da me” al lavoro con le prove della trasmissione in onda dal 9 settembre, la conduttrice spiega il suo percorso appena iniziato, ma sottolinea che ha tanta fame e non sa se riuscirà a portarla a termine

“Ci tengo a precisare che questa è una dieta preventiva anti tumorale, non serve per dimagrire. Lo so che sono magra, non devo dimagrire, non è che sono impazzita!”, precisa ai fan Caterina Balivo, che per pranzo deve accontentarsi solo delle olive.

“Sto resettando il mio organismo”, racconta ancora la presentatrice, mentre gusta a seguire la zuppa di pomodoro. La pietanza è buona ma è poca: la accompagna con i crackers. “Certo lunedì - dice ancora - prima della diretta mi facci un piatto di spaghetti con il pomodoro…”. Sogna un pasto abbondante. “Però soffrire cinque giorni per allungare la vita… Io non so se arrivo al quinto, già a metà…”, svela ancora, confessando la sua debolezza.

Caterina Balivo ha comprato la dieta mima digiuno anti tumorale del dottor Walter Longo. In una scatola c’è tutto quello che devi mangiare per cinque giorni. “Io non se riuscirò a farla per 5 giorni”, ripete. “Sono preoccupata, cinque giorni senza pasta, carne, prosciutto, pane”, fa sapere ancora Cate. Anche se sa che le farà senz’altro bene.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/9/2019.